Miss Anglije ima rada punce. Vam je všeč? (FOTO)

Grace Richardson, 20-letna študentka muzikala iz Londona, je postala prva javno razkrita lezbična zmagovalka tekmovanja Miss England. Lepotno krono najlepše Angležinje je prejela na prireditvi v Wolverhamptonu.

Želim si, da bi postalo običajno, da lahko lepotno krono nosi tudi lezbijka.

Za britanske medije je povedala, da se počuti izjemno močno in samozavestno ter da je njena zmaga dokaz, kako daleč lahko vsakogar pripeljeta vztrajnost in predanost. Razkrila je tudi, da je med tekmovanjem dolgo kolebala med možnostma, ali naj sodnikom razkrije svojo spolno usmerjenost ali ne. To je vendarle storila, ko jo je komisija vprašala, s katerimi izzivi se je spopadala doslej. »Nisem videla smisla v tem, da bi prikrivala sebe oziroma zgodbo, ki je del mene. To je velik del moje preteklosti in oblikovanja moje osebnosti in na to sem ponosna,« je dejala.

Njena odločitev, da odkrito spregovori o svoji spolni usmerjenosti, je bila deležna številnih pohval. Mnogi jo odslej vidijo kot simbol poguma in dokaz, da se tudi konservativnejše institucije, kot so lepotna tekmovanja, spreminjajo. Richardsonova upa, da bo njena iskrenost navdihnila druge ženske, naj spregovorijo brez strahu. »Moja spolna usmerjenost nima neposredne povezave z vlogo miss Anglije, a če jo omenim, to pomaga normalizirati podobo gejevske ženske v taki vlogi,« je pojasnila britanskim medijem. Zdaj lepotico čaka novo poglavje: prihodnje leto bo tekmovala na izboru za miss sveta, kjer bo zastopala Anglijo in, kot pravi sama, tudi vse ljudi, ki si želijo živeti odkrito in brez sramu.