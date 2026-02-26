Lily Collins bo upodobila legendarno Audrey Hepburn

Igralka Lily Collins, ki je svet osvojila kot večna optimistka v seriji Emily v Parizu, se pripravlja na eno najzahtevnejših vlog v svoji karieri – upodobila bo legendarno Audrey Hepburn v novem filmu, ki bo govoril o nastajanju kultne romantične klasike Zajtrk pri Tiffanyju. Scenarij, ki ga razvijajo že skoraj desetletje, temelji na knjigi Peta avenija pisatelja Sama Wassona, ki je prepričan, da je ta film za vedno spremenil podobo ženskosti na velikem platnu.

Collinsova, hči glasbenika Phila Collinsa, je novico delila z navdušenjem in izjavila, da je to projekt, o katerem je sanjala vse življenje. Kot so zapisali v Guardianu, je vloga posebna tudi zato, ker Hepburnova še danes velja za eno največjih ikon elegance v filmski zgodovini. Igralka, ki je združevala krhkost, humor in aristokratsko držo, je namreč izjemno upodobila glavni lik iz knjige Holly Golightly, lepo žensko, ki živi od svojega šarma, saj jo preživljajo bogati moški ter je hkrati skrivnostna in posebna.

Film je nastal po istoimenskem romanu ameriškega pisatelja Trumana Capoteja, ki Hepburnove sploh ni želel v tej vlogi, sanjal je namreč o Marilyn Monroe, ki pa so jo posvarili, da bi ta filmski lik lahko škodil njeni podobi, saj bi igrala prostitutko. Na koncu so vendarle izbrali Hepburnovo – in to odločitev je pisatelj dolgo označeval za izdajo.

A Audrey Hepburn je ustvarila res posebno vlogo in tudi eno najslavnejših filmskih podob 20. stoletja – jutro po neprespani noči, mala črna obleka, sončna očala in grizljanje rogljička pred izložbo Tiffany & Co. v New Yorku.

Film je postal svetovna uspešnica, zaslužil je na milijone dolarjev in prejel dva oskarja, med drugim za glasbo skladatelja Henryja Mancinija ter pesem Moon River, ki jo je Hepburnova zapela sama in je postala ena najprepoznavnejših filmskih melodij vseh časov. Novi film bo prikazal tudi dramatične trenutke snemanja, vključno z nesrečami na setu in napetimi odnosi med ustvarjalci.

Čeprav so Hepburnovo v preteklosti že upodabljale igralke, med njimi Jennifer Love Hewitt, in je bila biografska različica z Rooney Mara pod režijo Luce Guadagnina leta 2023 odpovedana, ima Collinsova zdaj priložnost ustvariti novo interpretacijo. Pred njo je zahtevna naloga: posnemati slavni obraz ter ujeti duh ženske, ki je postala sinonim brezčasne elegance.