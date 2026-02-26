  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
FILMSKI SVET

Lily Collins bo upodobila legendarno Audrey Hepburn

Film o nastajanju Zajtrka pri Tiffanyju. Kultna klasika, ki je spremenila podobo ženske.
Collinsova pravi, da je to projekt, o katerem je sanjala vse življenje. FOTO: Netflix
Collinsova pravi, da je to projekt, o katerem je sanjala vse življenje. FOTO: Netflix
I. Š.
 26. 2. 2026 | 08:31
2:34
A+A-

Igralka Lily Collins, ki je svet osvojila kot večna optimistka v seriji Emily v Parizu, se pripravlja na eno najzahtevnejših vlog v svoji karieri – upodobila bo legendarno Audrey Hepburn v novem filmu, ki bo govoril o nastajanju kultne romantične klasike Zajtrk pri Tiffanyju. Scenarij, ki ga razvijajo že skoraj desetletje, temelji na knjigi Peta avenija pisatelja Sama Wassona, ki je prepričan, da je ta film za vedno spremenil podobo ženskosti na velikem platnu.

Collinsova, hči glasbenika Phila Collinsa, je novico delila z navdušenjem in izjavila, da je to projekt, o katerem je sanjala vse življenje. Kot so zapisali v Guardianu, je vloga posebna tudi zato, ker Hepburnova še danes velja za eno največjih ikon elegance v filmski zgodovini. Igralka, ki je združevala krhkost, humor in aristokratsko držo, je namreč izjemno upodobila glavni lik iz knjige Holly Golightly, lepo žensko, ki živi od svojega šarma, saj jo preživljajo bogati moški ter je hkrati skrivnostna in posebna.

Film je nastal po istoimenskem romanu ameriškega pisatelja Trumana Capoteja, ki Hepburnove sploh ni želel v tej vlogi, sanjal je namreč o Marilyn Monroe, ki pa so jo posvarili, da bi ta filmski lik lahko škodil njeni podobi, saj bi igrala prostitutko. Na koncu so vendarle izbrali Hepburnovo – in to odločitev je pisatelj dolgo označeval za izdajo.

A Audrey Hepburn je ustvarila res posebno vlogo in tudi eno najslavnejših filmskih podob 20. stoletja – jutro po neprespani noči, mala črna obleka, sončna očala in grizljanje rogljička pred izložbo Tiffany & Co. v New Yorku.

Film je postal svetovna uspešnica, zaslužil je na milijone dolarjev in prejel dva oskarja, med drugim za glasbo skladatelja Henryja Mancinija ter pesem Moon River, ki jo je Hepburnova zapela sama in je postala ena najprepoznavnejših filmskih melodij vseh časov. Novi film bo prikazal tudi dramatične trenutke snemanja, vključno z nesrečami na setu in napetimi odnosi med ustvarjalci.

Čeprav so Hepburnovo v preteklosti že upodabljale igralke, med njimi Jennifer Love Hewitt, in je bila biografska različica z Rooney Mara pod režijo Luce Guadagnina leta 2023 odpovedana, ima Collinsova zdaj priložnost ustvariti novo interpretacijo. Pred njo je zahtevna naloga: posnemati slavni obraz ter ujeti duh ženske, ki je postala sinonim brezčasne elegance.

Več iz teme

Lily CollinsAudrey Hepburnfilmknjiga
ZADNJE NOVICE
08:28
Bulvar  |  Domači trači
ŠTUDIJSKI VPISI

Domen Prevc že v policijski uniformi: »Ponosen sem«

26-letni Domen Prevc je v slovenski policiji zaposlen od leta 2023.
26. 2. 2026 | 08:28
08:20
Lifestyle  |  Polet
BODIMO POZORNI

Kardiologi svarijo: tri vrste hrane in pijač, ki jih nikoli ne bi smeli zaužiti

Bolezni srca in ožilja so še vedno med najpogostejšimi vzroki smrti v razvitem svetu. Kako si pomagati?
Miroslav Cvjetičanin26. 2. 2026 | 08:20
08:16
Novice  |  Slovenija
LICITACIJA LESA

Več kot polovica lesa gre v tujino

Promet v prvem krogu licitacije ocenjujejo na od 2,5 do tri milijone evrov. Znova komajda zagotovili več hektarjev skladiščne površine na prostem.
Jože Miklavc26. 2. 2026 | 08:16
08:10
Novice  |  Slovenija
PRETRESLJIVO

Grozljiv prizor! Na predvolilni plakat obesili truplo psa (FOTO)

Na Vrhniki se je v noči na sredo zgodil pretresljiv incident. Na predvolilni plakat Gibanja Svoboda je nekdo obesil truplo poginulega psa. Fotografije so hitro zaokrožile, odzivi so ostri.
26. 2. 2026 | 08:10
08:02
Novice  |  Slovenija
MERJENJE

Alarmantni podatki za več slovenskih občin: le 12 vzorčnih mest od 74 ni onesnaženih

Raziskave o onesnaženosti koroških občin s težkimi kovinami. Poplave avgusta 2023 so razmere poslabšale.
Simona Fajfar26. 2. 2026 | 08:02
07:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
RAZKRIVAMO DOKUMENTE PRETRESLJIVE IZPOVEDI

Alenki naj bi po rojstvu umrla dva otroka: »Če sta res mrtva, želim vedeti samo, kje sta pokopana.«

Po njenih navedbah ob domnevni smrti novorojenčkov ni prejela ustreznih pojasnil ali uradnih dokumentov, prav tako ji ni bila dana možnost, da bi se od otrok poslovila.
Kaja Grozina26. 2. 2026 | 07:59

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki