Lisa Kudrow o snemanju Prijateljev: »Nikomur ni bilo mar zame«

Morda je bilo videti, da je bilo za igralce v kultni seriji Prijatelji v času, ko so bili največje svetovne zvezde, vse idilično, vendar se je ena od nastopajočih takrat počutila povsem drugače. Igralka Lisa Kudrow, ki je upodabljala Phoebe Buffay, je imela občutek, da je bila zapostavljena, a to šele zdaj javno priznala. »Nikomur ni bilo mar zame,« je danes 62-letna igralka razkrila za Independent in dodala, da zanjo ni bilo nobene vizije, ne načrtov ne pričakovanj, kakšno kariero bi lahko zgradila. »Bilo je bolj v smislu: Človek, ona ima res srečo, da je dobila vlogo v tej seriji,« je pojasnila. Leta 1998 je v vlogi ljubke Phoebe prejela emmyja za izjemno stransko igralko v komični seriji. Vendar, kot dodaja, mnogi niso verjeli, da bo dolgo zdržala v Hollywoodu.

Prijatelji FOTO: Profimedia

Ko danes gleda nazaj, razmišlja, da ji je očitno prav to prineslo svobodo, ki je drugi morda niso imeli, zato je lahko sprejemala različne zanimive vloge, med drugim v komediji Analyze This, kjer je igrala zin. To je bil trenutek v njeni karieri, ko so se agentje in poslovneži začeli zbirati okoli nje in jo začeli dojemati kot igralko za romantične komedije in podobne filme. Serija Prijatelji so predvajali 10 sezon (1994-2004), poleg Lise Kudrow so v njej igrali šein. Vsi liki so postali izjemno priljubljeni. »Na začetku mi ni bila prav nič blizu. Dolgo sem se trudila, da sem jo ponotranjila,« je Lisa povedala za revijo Interview, »a v desetih letih je del nje prešel vame. Postala sem bolj sproščena, da bi jo razumela, sem začela brati knjige o duhovnosti in podobnih stvareh.« Kot je še dodala, so gledalci Phoebe v času prvotnega predvajanja pogosto videli kot čudaško, sama pa je nikoli ni dojemala na ta način.