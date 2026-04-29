Lisa Kudrow razkrila brutalno zakulisje Prijateljev: »Zaprli so se v sobo in začele so se seksualne ...«

Lisa Kudrow, ki jo je svet spoznal kot nepozabno Phoebe Buffay v seriji Prijatelji, je razkrila manj prijetno plat snemanja ene najbolj priljubljenih serij vseh časov. Kot je povedala, je bilo za kamerami tudi veliko grobosti, žaljivk in neprimernih pogovorov. Igralka je za The Times dejala, da so bili scenaristi, večinoma moški, do igralcev pogosto zelo ostri. Serijo so snemali pred približno 400 gledalci, zato so bile napake še toliko bolj izpostavljene. Če je kdo pozabil besedilo ali vrstica ni izzvenela tako, kot so si želeli, naj bi scenaristi reagirali zelo žaljivo: »Če si se zmotil pri eni povedi, ali nisi dobil popolnega odziva, so govorili: ‘Ali ta k***a ne zna brati? Saj se sploh ne trudi. Uničila je mojo vrstico,’« je povedala Kudrow.

Še bolj jo je zmotilo dogajanje v scenaristični sobi. Po njenih besedah so moški tam ostajali pozno v noč in se med pisanjem pogovarjali tudi o svojih spolnih fantazijah o Jennifer Aniston in Courteney Cox. »Bilo je intenzivno,« je priznala igralka. Ravnanje scenaristov je opisala kot brutalno, a dodala, da se s tem ni pretirano obremenjevala, ker se je večina neprimernega dogajanja odvijala za zaprtimi vrati. »Znalo je biti brutalno, toda ti moški so sedeli do treh zjutraj in poskušali napisati scenarij za serijo. Moj odnos je bil: recite o meni, kar hočete, dokler to govorite za mojim hrbtom. Potem ni pomembno,« je dejala.

O spornih razmerah v scenaristični sobi Prijateljev se je govorilo že v začetku 2000-ih. Amaani Lyle, ki je sodelovala pri šesti sezoni serije, je takrat tožila Warner Bros. Television. Trdila je, da so scenaristi pogosto izrekali spolne in rasistične pripombe, sama pa je morala kot asistentka zapisovati vse, kar so govorili. Primer je prišel vse do vrhovnega sodišča, ki je razsodilo proti njej. Sodišče je presodilo, da je bilo grobo govorjenje del delovnega okolja, v katerem so nastajale šale za serijo.