HOLLYWOOD

Liza Minnelli praznuje 80 let: zvezdnica Kabareta in ena največjih ikon muzikala

Hči hollywoodske legende Judy Garland je postala ena najbolj prepoznavnih izvajalk muzikala in dobitnica vseh velikih nagrad zabavne industrije.
Pred kamero se je prvič pojavila pri treh letih. FOTO: Profimedia

Z mamo sta skupaj nastopili v njenem The Judy Garland Showu. FOTO: Mptvimages.com

V filmu Kabaret FOTO: Press Release

B. B.
 14. 3. 2026 | 08:35
3:11
A+A-

Okroglih 80 let je praznovala Liza Minnelli, ameriška plesalka, pevka in igralka. Prvič se je pred kamero pojavila že pri treh letih, svetovno slavo pa je dosegla s filmi, kot je Kabaret iz leta 1972.

Rodila se je 12. marca 1946, njena mama je bila hollywoodska legenda Judy Garland, oče pa italijanski režiser Vincente Minnelli. Z igralstvom se je tako srečala že v otroštvu, v filmu je prvič nastopila v muzikalu In The Good Old Summertime, v katerem je igrala tudi njena mama. Kot so ob njenem jubileju zapisali v Frankfurter Allgemeine, v svojih vlogah in pesmih Liza Minnelli pripoveduje zgodbo o ženski, ki najde svoj glas – ne le glasbeno, temveč tudi v svetu, ki ga obvladujejo moški.

Nastopala že kot najstnica

Zelo zgodaj se je srečala z gledališkimi odri, kaj hitro se je izkazala tudi kot pevka, v najstniških letih pa je začela nastopati v nočnih klubih. Liza se je okitila že z vsemi najbolj laskavimi nagradami, za vlogo v filmu Kabaret je prejela oskarja, zlati globus in bafto. Ob visokem jubileju je Minnellijeva izdala knjigo z naslovom Kids, Wait Till You Hear This! V avtobiografiji piše o izzivih igralskega in pevskega poklica, boju z odvisnostjo od drog in alkohola ter življenju v senci slavnih staršev. Zvezdnica se je namreč po materini smrti dolgo bojevala z odvisnostjo od zdravil in alkohola. »Motivacijo sem podedovala po mami, sanje po očetu,« je nekoč dejala.

Priklenjena na invalidski voziček

Liza Minnelli je imela štiri zakone. Med njenimi izkušnjami so bili tudi spontani splavi, zdravljenje zaradi zlorabe alkohola in drog ter zdravstvene težave, navaja Ansa, ki dodaja, da je leta 2024 doživela kap, odtlej je priklenjena na invalidski voziček. Nastopala je pretežno v filmskih muzikalih, v 70. letih minulega stoletja se je več ukvarjala s petjem in delala na televiziji, po letu 1990 se je posvetila odrskim nastopom, izdala je več glasbenih albumov. Med njenimi pomembnejšimi filmi so tudi Povej mi, da me ljubiš, Junie Moon, Vprašanje časa, New York, New York, Artur ter To je ples!

Liza Minnelli je ena izmed redkih umetnic, ki so prejele vse štiri velike nagrade zabavne industrije, kar priča o njeni vsestranskosti. Kot navaja Frankfurter Allgemeine, je zadnja velika zabavna umetnica analogne dobe, morda ji je enakovredna le Barbra Streisand, v Evropi pa bi lahko njeno radikalno neposrednost v šansonih primerjali z Edith Piaf. Pri Piafovi, Minnellijevi in Streisandovi ni ključna lepota ali erotika, temveč resničnost. Zaradi tega njihovi teksti, pesmi in nastopi pretresejo, saj govorijo o mejnih izkušnjah med nadzorom in zlomom, zavezo in samopomočjo, dramo in glamurjem. 

