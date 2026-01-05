  • Delo d.o.o.
Ljubezensko življenje: nepričakovana gesta Jennifer Aniston

Jennifer Aniston je ponovno pokazala, koliko ji pomeni ljubezenska zveza z Jimom Curtisom in kako vse ga je pripravljena podpreti.
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
M. Fl.
 5. 1. 2026 | 13:25
1:44
A+A-

Igralka Jennifer Aniston je s tem, ko se je udeležila njegovega razprodanega literarnega dogodka v Santa Barbari, izkazala javno podporo partnerju, hipnoterapevtu Jimu Curtisu, piše Page Six. Priljubljena zvezdnica serije Prijatelji je namreč minuli konec tedna z izbrancem obiskala knjigarno Godmother’s v kalifornijskem Summerlandu, kjer je on predstavil svoj program in knjigo z naslovom Globok reset za novo leto (A Deep Reset for the New Year). Dogodek je bil razprodan, Anistonova pa je diskretno spremljala partnerja.

Par je v zvezi skoraj pol leta, Curtis je nedavno spregovoril o neverjetnem letu, ki je za njim, pri tem pa subtilno omenil tudi romanco z Anistonovo. V objavi ob novem letu je na instagramu delil nekaj skupnih fotografij ter zapisal, da so prav ljudje tisti, ki naredijo posebno leto, ob tem je dodal, da leto 2026 prinaša nova presenečenja. Tudi Jennifer Aniston je na družbenih omrežjih razkrila svoj pogled na minulo leto, med številnimi znanimi prijatelji se je v objavi pojavil tudi Curtis, kar dodatno potrjuje, da je igralka vse bolj sproščena, ko gre za deljenje zasebnih trenutkov.

Takšna javna podpora je le še en dokaz, da zveza postaja resna. Par je bil prvič povezan julija 2025, ko sta bila zaljubljenca skupaj opažena na romantičnem potovanju v Španiji. Anistonova je njuno zvezo na instagramu uradno potrdila novembra, ko je za njegov rojstni dan objavila črno-belo fotografijo z nežnim sporočilom: »Vse najboljše za rojstni dan, ljubezen.«

Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
