Ljubezensko življenje: nepričakovana gesta Jennifer Aniston

Igralka Jennifer Aniston je s tem, ko se je udeležila njegovega razprodanega literarnega dogodka v Santa Barbari, izkazala javno podporo partnerju, hipnoterapevtu Jimu Curtisu, piše Page Six. Priljubljena zvezdnica serije Prijatelji je namreč minuli konec tedna z izbrancem obiskala knjigarno Godmother’s v kalifornijskem Summerlandu, kjer je on predstavil svoj program in knjigo z naslovom Globok reset za novo leto (A Deep Reset for the New Year). Dogodek je bil razprodan, Anistonova pa je diskretno spremljala partnerja.

Par je v zvezi skoraj pol leta, Curtis je nedavno spregovoril o neverjetnem letu, ki je za njim, pri tem pa subtilno omenil tudi romanco z Anistonovo. V objavi ob novem letu je na instagramu delil nekaj skupnih fotografij ter zapisal, da so prav ljudje tisti, ki naredijo posebno leto, ob tem je dodal, da leto 2026 prinaša nova presenečenja. Tudi Jennifer Aniston je na družbenih omrežjih razkrila svoj pogled na minulo leto, med številnimi znanimi prijatelji se je v objavi pojavil tudi Curtis, kar dodatno potrjuje, da je igralka vse bolj sproščena, ko gre za deljenje zasebnih trenutkov.

Takšna javna podpora je le še en dokaz, da zveza postaja resna. Par je bil prvič povezan julija 2025, ko sta bila zaljubljenca skupaj opažena na romantičnem potovanju v Španiji. Anistonova je njuno zvezo na instagramu uradno potrdila novembra, ko je za njegov rojstni dan objavila črno-belo fotografijo z nežnim sporočilom: »Vse najboljše za rojstni dan, ljubezen.«