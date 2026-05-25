Ljubezni je konec! Razšla sta se Maja Šuput in Šime Elez, ona razkrila vse

Hrvaška pevka Maja Šuput in nekdanji resničnostni zvezdnik Šime Elez sta končala svojo romantično zvezo. Novico je pevka po poročanju hrvaških medijev tudi sama potrdila, pri čemer je poudarila, da že nekaj časa »vsak od njiju živi svojo realnost«. Maja Šuput je v pogovoru za Dnevnik.hr poleg komentarja na nastop razkrila tudi zasebno novico.

Pevka je v pogovoru priznala, jo je preobrazba Davida Balinta v oddaji Tvoje lice zvuči poznato nasmejala do solz, v celotni zgodbi pa jo je še posebej zabavala njena lastna »moška različica«. »Meni je bilo to fantastično! Bloom in jaz sva se nasmejala do solz. Pol nastopa sem si z rokami pokrivala oči, kot da gledam samo sebe, pa me je strah, da ne bi videla česa, česar nočem videti. Res sva se nasmejala. Bila sem tako nabildana, tako močna, tako visoka … ma, vrhunska sem bila. Prava nedeljska zabava,« je povedala.

Medtem ko so družbena omrežja gorela zaradi komentarjev o tej preobrazbi, so Majo vprašali, ali si je nastop ogledal tudi njen partner Šime, njen odgovor pa je razkril nekaj nepričakovanega. »Moram priznati, da ne vem, ali je spremljal nastop, ker že nekaj časa vsak živi svojo realnost. Saj veste, vsaka zgodba ima svoj začetek in konec, midva pa sva se očitno že nekaj časa približevala temu drugemu delu. Evo, iskreno sožalje medijem in portalom, ki so ostali brez dnevne doze,« je na koncu dodala Maja, poroča Slobodna Dalmacija.