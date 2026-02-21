Hrvaški Love Island prihaja: kdaj se lahko prijavijo tudi Slovenci

Format, ki je v zadnjem desetletju postal ena globalno najbolj priljubljenih televizijskih oddaj, bo po neuradnih informacijah že to jesen tudi na hrvaških zaslonih. Portal Dnevno.hr poroča, da so priprave že v teku, kmalu pa naj bi odprli tudi prijave za tekmovalce.

Hrvaška televizija RTL, ki naj bi odkupila licenco, ima že bogate izkušnje z ljubezenskimi resničnostnimi formati, predvsem zaradi ustvarjanja hrvaške različice oddaje Sanjski moški Hrvaške. Slednja redno dviguje prah tudi pri nas, saj se za nastop zelo pogosto odločajo tudi slovenske kandidatke. Z zelo veliko gotovostjo lahko trdimo, da se utegne to zgoditi tudi v Otoku ljubezni. Spomnimo, format je tako priljubljen, da se naši tekmovalci prijavljajo tudi v britansko različico. V lanski sezoni je bil en kandidat celo sprejet, in sicer postavni Boris Vidović, ki pa je bil na žalost precej hitro izločen.

Kakšen je koncept oddaje Otoka ljubezni?

Ideja je preprosta, a učinkovita: skupina samskih žensk in moških se preseli v razkošno vilo na sončni destinaciji, kjer morajo ves čas tvoriti pare. Kdor ostane brez partnerja, je izločen. Ob tem potekajo izzivi, menjave partnerjev in glasovanja gledalcev, ki pomembno vplivajo na razplet. Posebnost formata je skoraj sprotno predvajanje – epizode so na sporedu z minimalnim zamikom dneva ali dveh, zato lahko občinstvo aktivno sodeluje pri odločanju. Prav ta element neposrednosti je eden ključnih razlogov za visoko gledanost. Izvirna britanska različica Love Island je na programu ITV debitirala leta 2015 in hitro postala kulturni fenomen. Do danes so svoje verzije posnele številne države – od ZDA in Avstralije do Nemčije in Španije – Hrvaška pa bo ena izmed naslednjih v vrsti.

Resničnostni šov, ki ustvarja svetovne zvezde

Otok ljubezni je zaradi svoje izjemne priljubljenosti hitro prerasel televizijske okvire. Tekmovalci po koncu sezone postajajo vplivneži z milijonskimi številkami, oddaja pa generira ogromno dogajanja na družbenih omrežjih. Finalne epizode v Veliki Britaniji dosegajo primerljive odzive kot veliki športni dogodki.

Vendar uspeh spremljajo tudi polemike. Produkcijo britanske različice so večkrat obtožili ustvarjanja umetne drame, spodbujanja nerealnih lepotnih idealov in prikazovanja toksičnih odnosov. Posebno pozornost je vzbudila razprava o duševnem zdravju udeležencev po tragičnih dogodkih, med drugim smrti nekaterih nekdanjih tekmovalcev in voditeljice Caroline Flack. Zaradi kritik so producenti v zadnjih letih okrepili psihološko podporo sodelujočim pred, med in tudi po snemanju.

Jesenski prihod hrvaške različice bo pokazal, ali bo tudi hrvaško in posledično slovensko občinstvo podleglo gledanosti. glede na odziv, ki ga imamo zadnja leta na druge formate romantičnih resničnostnih šovov, skorajda zagotovo.