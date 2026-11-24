Pred silvestrovanjem na prostem v Splitu se v hrvaški javnosti dviga veliko prahu zaradi napovedanega nastopa pevca Jakova Jozinovića. Del meščanov njegovemu prihodu ostro nasprotuje, zato so na spletu sprožili peticijo z naslovom »Split pomni! Odpoved nastopa Jakova Jozinovića po petju v taborišču SPENS in Nišu«, s katero od splitskega župana Tomislava Šute zahtevajo, da pevčev nastop 31. decembra odpove in prepreči njegovo financiranje z javnim denarjem. Pobudo je v kratkem času podpisalo že več kot 1600 ljudi, njen cilj pa je zbrati 5000 podpisov.

Glavni razlog za ogorčenje so Jozinovićevi pretekli nastopi v Srbiji, predvsem marčevski koncert v novosadski dvorani SPENS in nedavni nastop v Nišu, ki ga je izvedel le tri dni pred 18. novembrom, ko se na Hrvaškem spominjajo padca Vukovarja. Pobudniki peticije pevcu očitajo, da je s svojimi odločitvami povsem prezrl čustva preživelih vukovarskih taboriščnikov. Po pričevanjih nekdanjih ujetnikov sta bila namreč po padcu Vukovarja leta 1991 tako dvorana SPENS kot tudi Niš kraja, kjer so bili zaprti in zlorabljeni hrvaški branilci ter civilisti, zato podpisniki menijo, da bi z odpovedjo koncerta v Splitu pokazali osnovno spoštovanje do žrtev domovinske vojne.

Dvorana SPENS se je sicer v središču burnih razprav znašla že marca letos, ko je tamkajšnji koncert po pozivih združenj vojnih veteranov in nekdanjih taboriščnikov odpovedal Tony Cetinski. Kmalu zatem so enak poziv naslovili tudi na Jozinovića, ki je imel koncert napovedan nekaj dni pozneje, vendar se ta za odpoved ni odločil. Pred nastopom je na družbenem omrežju zapisal le: »Jaz letim za čudeže. Letim za ljubezen, ponižnost, mladost in glasbo, ki ne pozna meja.« Prav njegova vztrajnost, da je koncert kljub pozivom izpeljal po načrtih, je zdaj sodu izbila dno in sprožila upor pred splitskim vstopom v novo leto.