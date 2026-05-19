Ljudje v skrbeh za princeso, na proslavo prišla z dodatnim kisikom, stati ni mogla

Prišla je in se borila, a potem je postalo preveč zanjo. Na praznovanju norveškega državnega praznika je postalo jasno: prestolonaslednica Mette-Marit ima vedno hujše težave z zdravjem. Že pred leti so komaj 52-letni princesi diagnosticirali težko bolezen - redko obliko kronične pljučne fibroze. Povzroča poškodbe pljuč, tisti, ki zanjo trpijo, pa vedno težje dihajo. Leni so z norveškega dvora sporočili, da bo princesa potrebovala celo presaditev pljuč, a kot kaže, ustreznega organa zanjo niso našli.

Da je njeno stanje izredno resno, je postalo jasno na nedeljski slovesnosti, na katero je prišla z jeklenko kisika ter diskretnimi nosnimi kanilami, ki naj bi ji pomagale dihati. Posebej zanjo so prinesli tudi visok stol, saj je princesa zaradi oteženega dihanja pogosto izredno slabotna, a je morala kljub temu večkrat zapustiti slovesnost ter si odpočiti. Mette-Marit je bila prešibka, da bi lahko ure in ure stala in mahala, piše Bild.

Zbrala je moči in se pojavila na balkonu palače, a ne za dolgo. FOTO: Terje Pedersen/Afp

17. maj je sicer najpomembnejši in verjetno tudi najbolj naporen dan v norveškem kraljevem koledarju. Na ta dan so leta 1814 podpisali norveško ustavo. Od leta 1906 premnoge skupine predšolskih in šolskih otrok korakajo mimo palače in mahajo kraljevim, ki jih morajo seveda ves ta čas opazovati ter mahati nazaj. Vse skupaj običajno traja tri ure. Norvežani se seveda zavedajo, kako naporna bi bila takšna parada za bolno princeso, zato so bili več kot presenečeni, ko so iz palače pred dvema tednoma sporočili, da se bo slovesnosti kljub bolezni udeležila. Niso pa bili presenečeni tisti, ki jo poznajo, ki vedo, kako zavedna Norvežanka je, in da bi za svojo deželo šla do roba svojih zmogljivosti.