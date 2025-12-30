Ljudje zaradi njene lepote včasih gledali tenis, zdaj je dobila še enega otroka

Ana Kurnikova in Enrique Iglesias sta se razveselila četrtega otroka. Zvezdnikoma, ki že imata dvojčka Lucy in Nicholasa ter hčerko Mary, se je pridružil nov družinski član, čigar spola in imena nista razkrila.

Maja letos je prvič prišlo v javnost, da priljubljeni latino pevec in nekdanja teniška igralka pričakujeta. Par družinskega življenja praviloma ne obeša na veliki zvon, je pa Ana z objavo fotografije za noč čarovnic, na kateri v kostumu pozira v družbi treh otrok, dovolila malce vpogleda v njihovo zasebnost. In čeprav svojo 24-letno zvezo in družino ohranjata stran od oči javnosti, je Enrique pred tem zaupal, kako se je Ana, potem ko sta dobila dvojčka, znašla v vlogi mame.

Srečna družina FOTOGRAFIJI: Instagram

»Neverjetno je opazovati, kako je lahko tako odlična mama,« je leta 2018 povedal za The Sun. Občutke je delila tudi Ana. »Obožujem biti mama,« je leto pozneje povedala za medije in dodala: »Nič drugega si nisem želela kot imeti otroke, bodisi svoje bodisi posvojene. Zelo rada skrbim za druge.« Ko je postala mama, je spremenila svoje prioritete. Pojasnila je, da je, potem, ko je zanosila z dvojčkoma, zmanjšala delovno obremenitev in kmalu ugotovila, da želi ves svoj čas posvetiti otrokom: »Biti z njimi je sreča. Niti sekunde nisem pripravljena zamuditi,« je dejala.

Tik pred božičnimi prazniki se jim je pridružil dojenček.

Petdesetletni Iglesias in 44-letna Kurnikova sta v zvezi od leta 2001. Spoznala sta se med snemanjem Iglesiasovega videospota Escape. Video je bil zelo uspešen, ona je v njem igrala glavno vlogo. To je bil začetek. Zvezo sta skrivala in se izogibala medijem, svojo ljubezen in družino pa še vedno razvijata čim dlje od oči javnost.