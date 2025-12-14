Ločitve, izsiljevanje in smrt sina: dramatično življenje Danielle Steel

Za žanr, ki se mora, potem ko junakinja in njen izbranec premagata nemogoče ovire, končati srečno, ni preprosto ustvariti smiselnega zapleta, a 78-letna Danielle Steel s tem nima težav. Ena najbolje prodajanih avtoric vseh časov trdi, da je zanjo dovolj, da se ozre okoli sebe. Dobro ve, o čem govori: v več kot petih desetletjih kariere je prodala več kot 800 milijonov knjig. Napisala je okoli dvesto literarnih del, med njimi več kot 180 ljubezenskih romanov, njeno premoženje pa je bilo lani ocenjenih na 500 do 600 milijonov dolarjev. Z največ zaporednimi tedni na lestvici uspešnic New York Timesa je osvojila Guinnessov rekord, tam so bili njeni romani skupaj 390 tednov oziroma sedem let in pol. Njene knjige so prevedene v okoli 40 jezikov, več kot 20 romanov je bilo ekraniziranih, miniserija iz leta 1992 Dragulji, posneta po istoimenskem romanu, je prejela dve nominaciji za zlati globus.

Brezčasne zgodbe

Njene junakinje do sreče v življenju stopajo po trnovi poti: prek tragedij, prevar, izsiljevanj, ločitev, finančnih zlomov, zapora, zavisti, zlobe, smrti partnerjev ali družinskih članov. Zato so romani Danielle Steel predvsem zgodbe o ženski moči. Ne izogiba se erotičnim prizorom, vendar je v ospredju vedno čustvena drama: seks je okras, ne bistvo zgodbe. Velik uspeh je bil njen roman Prstan iz leta 1980, ki skozi drugo svetovno vojno, izgnanstvo ter čustvene in finančne pretrese spremlja več generacij nemške aristokratske družine. Glavna junakinja Ariana von Gotthard skuša, kljub političnim okoliščinam in osebnim tragedijam, ohraniti družinski prstan.

Zelo uspešen je bil tudi roman Kalejdoskop iz leta 1987. Govori o treh sestrah, ločenih po družinski tragediji, ki odraščajo v različnih okoliščinah, ne da bi vedele druga za drugo. Po mnogih letih jih poskuša ponovno združiti zasebni detektiv, ki ga je najela oseba, odgovorna za njihovo razdružitev po smrti staršev. Malo kdo v 80-ih ni bral romana Zoja o ruski plemkinji, ki pred oktobrsko revolucijo pobegne v Ameriko, tam izgubi družino in bogastvo ter se bori za preživetje. Postane plesalka, nato žena in nazadnje vplivna poslovna ženska. Glavne ženske junakinje avtorice, ki je letos objavila knjigo Barva upanja, so prave borke. Učijo, da v življenju ni prostora za tarnanje. So iznajdljive in se borijo zase. Tako kot pisateljica, katere zapleteno, včasih tragično življenje presega zaplete iz njenih romanov.

Življenje kot roman

Moški so pisateljici večkrat zlomili srce. Poročena je bila petkrat, dvakrat z obsojenima kriminalcema, eden je bil celo posiljevalec. Rodila in ob neverjetni delovni disciplini in impresivnem književnem opusu vzgojila je devet otrok, še danes objavi dve knjigi letno. Leta 1994 je preživela škandal. Tedaj je izšla neavtorizirana biografija »Življenja Danielle Steel« avtorjev Vickie L. Bane in Lorenza Beneta, pri kateri sta sodelovala dva njena bivša moža in pred tem, v zameno za molk, poskušala od nje izsiliti za denar. Najhujši udarec je doživela leta 1997, ko si je njen 19-letni sin Nick Traina vzel življenje. Tragedijo je pripisala njegovemu boju z bipolarno motnjo, čeprav je bil zasvojen: kot vzrok smrti je bilo navedeno predoziranje z morfijem. »Tri tedne po njegovi smrti, v četrtem poskusu v 11 mesecih, sem začela pisati knjigo o njem in njegovem boju z bipolarno motnjo. Bil je talentiran glasbenik, pevec, pisec, avtor besedil, imel je glasbeno kariero in več nacionalnih turnej.

Vse življenje se je boril z bipolarno motnjo. Želela sem deliti, kakšna izjemna oseba je bil, in pokazati težke boje, ki jih je prestajal. Tistim, ki živijo s to boleznijo ali ljubijo nekoga, ki se z njo bori, sem želela ponuditi iskrenost in podporo. Knjiga se imenuje Njegova bleščeča luč. Z njenimi prihodki smo ustanovili fundacijo Nick Traina, ki financira organizacije, ki nudijo pomoč ljudem z duševnimi boleznimi,« je zapisala na svoji spletni strani.

Distancirani oče

»Ko se v mojem osebnem življenju zgodijo slabe stvari, je delo nekaj, v kar lahko pobegnem,« pravi avtorica, ki jo pisanje odnese v svetove, kjer je vse mogoče. Sprva se je zdelo, da bo njena življenjska pot določena z dejstvom, da se je avgusta 1947 v finančno privilegirani družini rodila v New Yorku. Pričakovano je bilo, da bo na debitantskem plesu našla fanta, se hitro poročila, rodila otroke, a je na koncu postala upornica. Zanimivo je, da njen pisateljski psevdonim Danielle Steel ni izmišljotina knjižnega agenta, temveč je njeno pravo ime, zgolj skrajšano.

Njeno polno ime se glasi Danielle Fernandes Dominique Schuelein-Steel. Njen oče John Schuelein-Steel je bil potomec münchenske pivovarske dinastije Löwenbräu, ki je pred drugo svetovno vojno pobegnila v ZDA, njena mati Norma da Camara Stone dos Reis pa hči portugalskega diplomata. Danielle je bila njun edini otrok. Del otroštva je preživela v Franciji, kjer je bila vključena v mondene večerje staršev in opazovala navade visokega društva. Starša sta se ločila, ko je imela osem let: skrb zanjo je prevzel čustveno oddaljeni oče, mati pa jo je videvala le redko. V New Yorku so jo vzgajale varuške, očetovsko figuro pa je našla v kuharju. »Zelo sem sramežljiva. Odrasla sem sama z očetom, ki ni bil navdušen nad otroki. Morala sem biti nevidna. Tako sem postala pisateljica, opazovala sem svet okoli sebe,« pravi. Pri 12 letih je obiskovala prestižno Lycée Français v New Yorku in sanjala, da bo nova Coco Chanel. Pri 15 letih se je vpisala na Parsons School of Design, a ker je naletela na težave, se je prepisala na Newyorško univerzo in tam študirala književnost.

Razveza zaradi službe

Verjetno ni diplomirala: pri 18 letih se je že poročila z bogatim francoskim bankirjem Claude-Ericom Lazardom. Leto pozneje je 19-letna Danielle rodila hčer Beatrix. Takrat je ugotovila, da je lahko več kot uglajena dama brezdelnega življenja. V neki epizodi oddaje The Tonight Show je videla dve ženski, ki sta govorili o svojem podjetju za odnose z javnostmi. Naslednji dan se je prijavila za službo. »Bilo mi je strašno dolgčas in razočarana sem bila nad udobnim svetom, v katerem sem odraščala. Videla sem veliko hinavščine,« je povedala za People.

Stranka agencije, za katero je delala, urednik revije Ladies' Home Journal John Mack Carter, ji je leta 1971 predlagal, naj postane pisateljica, saj so ga navdušili njeni priložnostni članki. Svetoval ji je, naj napiše roman, kar je tudi storila. Medtem je njen zakon propadal, saj možu ni bilo všeč, da dela: pisanje je bilo kaplja čez rob. Leta 1974, ko je že izdala svoj prvi ljubezenski roman Vrnitev domov, sta se ločila. Ta ni bil hit, dosegel pa je solidno prodajo. Slavo je dosegla šele konec 70-ih s četrtim romanom, svetovno uspešnico Obljuba.

Čeprav je delala, pisala in vzgajala hčer, saj je ni želela vzgojiti tako, kot je bila vzgojena sama, je našla čas za obisk prijatelja v zaporniški bolnišnici, kamor so ga zaprli, ker ni želel sodelovati v vietnamski vojni. V sosednji sobi je okreval Danny Zugelder, bančni tat, ki se je zaljubil v naivno Danielle; pisala sta si pisma. Kasneje je dejala, da sta se strastem prvič predala v zaporu, na ženskem stranišču. Ko je bil leta 1973 pogojno izpuščen, se je preselil k njej, čeprav je bila takrat še vedno formalno poročena. Dve leti pozneje so ga spet prijeli zaradi ropa in spolnega napada na drugo žensko.

Poroka v zaporu

Leta 1975 sta se poročila v zaporski jedilnici: njeni prijatelji so bili šokirani. Sledil je njen drugi roman Strastna obljuba, ki govori o pripadnici visoke družbe in njenem nekdanjem ljubimcu, zaporniku in aktivistu. V tretjem romanu Sedaj in za vedno iz leta 1978 je pisala o moškem, ki je v zaporu zaradi lažne obtožbe posilstva. Istega leta je spoznala, da je zakon s posiljevalcem destruktiven, in se razvezala. Konec 70-ih se je ponovno zaljubila v zapornika, Williama Georgea Totha, ki je prestajal kazen zaradi drog. Istega leta sta se poročila in dobila sina Nicka. Njuni življenji sta bili tako različni, kot bi bila iz različnih galaksij. Leta 1981 sta se ločila. Menda se je Toth še naprej drogiral; po ločitvi jo je tožil in zahteval polno skrbništvo nad Nickom, vendar neuspešno. Pravdni postopek se je vlekel več let. Visoka družba v San Franciscu, ki jo je najprej sprejela, nato pa zavrnila zaradi zvez s kriminalci, si je oddahnila, ko se je leta 1981 poročila s skoraj 20 let starejšim podjetnikom Johnom Trainom, ki je posvojil njenega sina Nicka.

»Johna sem spoznala na kostumski zabavi ob filmu V vrtincu. Bil je poročen. Ne da bi gledala, kam stopam, sem tekla čez trato in se zaletela v moškega v uniformi. Dvignila sem pogled, in tam je bil John, osupljivo privlačen. On in njegova žena sta postala moja prijatelja in vabila sta me na večerje, kamor sem prihajala s svojimi dolgočasnimi fanti. Nikoli se ni spogledoval z menoj, kar ni ravno pogosto za poročene moške. Leta kasneje, ko sem se mučila s svojim življenjem, sta se z ženo ločila. Poklical me je in me povabil na zmenek,« je napisala v blogu leta 2016, na dan njegove smrti, 16 let po njuni ločitvi. Je oče šestim od njenih sedmih otrok.

Velika družina

John je posvojil Nicka, 17-letnem zakonu je ona sprejela njegova sinova iz prvega zakona: Trevora Traina, danes 57-letnega podjetnika in nekdanjega ameriškega veleposlanika v Avstriji, ter Todda Traina, danes 56-letnega filmskega producenta. Prvi skupni otrok Danielle Steel in Johna Traina je hči Samantha, danes 43-letna modna stilistka in svetovalka v Los Angelesu. Sledijo 42-letna Victoria, ki prav tako dela v modi, ter 40-letna Vanessa Traina, modna urednica in svetovalka. Maximillian, star 39 let, deluje kot razvijalec start-upov v San Franciscu. Najmlajša je 38-letna Zara, podjetnica in oblikovalka; Danielle pogosto nosi njene kreacije.

»Sanje zbledijo, resničnost prevlada, stvari se dogajajo, ljudje si povzročajo razočaranja ali pride do tragedij. Moj sin Nick je bil med celim zakonom zelo bolan, moja kariera je bila zahtevna, sama sem bolj domač tip človeka. John je rad hodil ven in imel pestro družabno življenje. Jaz za to nisem imela vedno energije, morala sem skrbeti za devet otrok in nenehne roke oddaj. Bila sva v različnih življenjskih obdobjih: on v zabavnem, ker se je zgodaj upokojil, jaz srečna doma z otroki ali ob delu. Z veliko žalostjo sva se ločila,« je zapisala. Njena najstarejša hči Beatrix, danes stara 57 let, je socialna delavka v otroški bolnišnici.

Delovni zagon

Najbolje prodajana avtorica ljubezenskih romanov se je s podjetnikom Thomasom Perkinsnom petič poročila leta 1988, istega leta, ko se je ločila od Johna Traina. Vedno se je z novim moškim poročila v istem letu, kot se je ločila od prejšnjega. Razlog za razvezo po 17 mesecih zakona je bil njegov hobi: oboževal jadralne ekspedicije, ona pa jadranje sovraži. Danes je šestkratna babica: sin iz prvega zakona (ki ga šteje za svojega) njenega četrtega moža ima enega otroka, njena hči Victoria pa pet.

O upokojitvi ne razmišlja. Na pisalni stroj Olympia še vedno večji del dneva piše (včasih je brez premora pisala tudi 20 u in spala le štiri). Enega ima v svojem razkošnem domu v San Franciscu, v vili Spreckels iz začetka 20. stoletja, drugega v stanovanju v Parizu. Ker ne popušča in še vedno objavlja en do dva romana na leto, se zdi, da je njen delovni zagon neizčrpen. Danielle Steel živi tako, kot piše: v prepričanju, da je z vztrajnostjo mogoče premagati vse, kar prinaša življenje. Na njenem pisalnem stroju, tako kot v njenih romanih, ni prostora za predajo, piše Gloria.hr.