Ločuje se zvezdnik priljubljene serije

Frankie Muniz, ki je zaslovel z vlogo Malcolma v kultni seriji Glavca, je razkril, da se po desetih letih skupnega življenja in šestih letih zakona ločuje od žene Paige Price. V ganljivi objavi na instagramu je igralec in profesionalni dirkač razkril, da bosta ostala v prijateljskih odnosih, skupaj vzgajala sina in vodila dirkaško ekipo Muniz Racing. »Po obdobju ločenega življenja, ki ga nisva razglašala, sva se s Paige odločila končati zakon. Po desetih čudovitih letih skupaj sva ugotovila, da najin odnos najbolje deluje kot globoko prijateljstvo in skupno starševstvo. Imava čudovitega sina, ki ostaja središče najinega sveta,« je zapisal. Dodal je: »Eno poglavje s hvaležnostjo zapirava, novo pa odpirava z optimizmom za prihodnost, tako za naju kot predvsem za najinega sina.«

Ob koncu objave se je zahvalil oboževalcem za podporo, jih prosil za spoštovanje zasebnosti in poudaril, da razveze ne bo več javno komentiral. Muniz in Paige Price sta se spoznala leta 2016, dve leti pozneje pa sta se zaročila. Na skrivaj sta se poročila leta 2019, poročno slavje pa pripravila leto pozneje. Marca 2021 se jima je rodil sin. Frankie Muniz je igralsko kariero postavil na stranski tir že leta 2008 in se posvetil avtomobilskim dirkam, kjer redno nastopa. Letos se je vrnil vlogi Malcolma v miniseriji Glavca: življenje je še vedno krivično, ki je na voljo na platformi Disney+.