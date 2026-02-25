Louvre šokiral z razstavo aretiranega princa Andrewa in napisom: Zdaj se poti

Afera Epstein še naprej razburja, vsaj zaenkrat pa največ posledic po delnem razkritju dokumentov nosijo posamezniki, ki niso iz ZDA. Brata britanskega kralja Andrewa Mountbatten-Windsorja, ki so ga pred dnevi prijeli zaradi suma zlorabe javne funkcije v povezavi z afero, pa so si privoščili tudi aktivisti. Ti so viralno fotografijo nekdanjega princa Andrewa, posneto po aretaciji na zadnjem sedežu britanskega policijskega avtomobila, konec tedna začasno razstavili v Louvru. Antimilijarderska skupina Everyone Hates Elon je tam obesila uokvirjeno fotografijo s pripisom: Zdaj se poti. To se nanaša na njegovo izjavo, da se zaradi nenavadnega zdravstvenega stanja sploh ni zmožen potiti. Njegova domnevna žrtev Virginia Giuffre je namreč dejala, da se je znojil ob in po njej. Fotografija je bila razstavljena približno 15 minut, potem so jo odstranili.

Preučujejo možnost, da bi nekdanjega princa Andrewa odstranili iz nasledstvene vrste za britanski prestol.

Britanska vlada preučuje možnost sprejetja zakonodaje, s katero bi nekdanjega princa Andrewa odstranili iz nasledstvene vrste za britanski prestol. Medtem pa je policija v ponedeljek v povezavi z afero prijela tudi nekdanjega britanskega veleposlanika v ZDA Petra Mandelsona, ki ga sumijo zlorabe položaja. Bremenijo ga razkritja iz Epsteinovih dosjejev, ki pričajo o njegovih tesnih povezavah z Epsteinom. Mandelson naj bi mu posredoval tudi zaupno vladno gradivo. Po plačilu varščine so ga po nekaj urah izpustili na prostost. Zaradi Mandelsona se je pod pritiskom znašel tudi premier Keir Starmer, ki ga je leta 2024 imenoval za veleposlanika. Priznal je, da je že pred imenovanjem vedel za njegovo prijateljevanje z Epsteinom, a hkrati zatrdil, da mu je Mandelson lagal o obsegu njunega prijateljstva.