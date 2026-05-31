Madonna razkrila, kdo je bil njen najboljši ljubimec

Zadnjega oktobra 1984 je ameriška pevka Madonna glasbene lestvice po svetu osvojila s pesmijo Like a Virgin (Kot devica) z istoimenskega albuma. Njena kariera je šla nato strmo navzgor. Za tiste čase je bila omenjena pesem zelo kontroverzna, saj je sesuvala konservativne vrednote 80. let prejšnjega stoletja, spodkopavala verske simbole, slavila pa žensko spolno moč.

»Album Like a Virgin je veliko bolj agresiven kot prvi. Na njem sem izbrala vse pesmi in želim, da so vse uspešnice,« je ob izidu albuma povedala Madonna, ki je danes pri svojih 67 letih še kako glasbeno aktivna. Trenutno s platformo za zmenke Grindr promovira svoj novi album Confessions II. A je namesto običajne tiskovne turneje med drugim tudi z oblikovalcem Raulom Lopezom posnela video. Pred njegovim uradnim izidom je uspelo novinarjem Page Six, rumenih strani časnika New York Post, pokukati vanj. Seveda so takoj objavili najbolj zanimive odlomke.

Njeni nastopi so bili vedno zelo provokativni. FOTO: Reuters

Lopez v pogovoru s pevko ni mogel iti mimo njenega spolnega življenja. Provokativno jo je vprašal, kdo je njen najboljši ljubimec. »Imenovala bom samo mrtve ljudi,« mu je uvodoma pojasnila pevka ter nato razkrila: »John F. Kennedy ml.« Gre za sina pokojnega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, ki je bil 22. novembra 1963 ubit v Dallasu. Uradna preiskava je ugotovila, da ga je s streli ubil privrženec komunizma Lee Harvey Oswald.

Madonna in Kennedy ml., ki je leta 1999 umrl v letalski nesreči, sta imela v 80. letih prejšnjega stoletja krajše razmerje. »Madonna je bila v resnici le kratka avantura. In nič več kot to,« je leta 2024 v knjigi JFK Jr.: Intimna ustna biografija razkril eden od Kennedyjevih bližnjih prijateljev. V knjigi po poročanju Page Six še piše, da sta se Kennedy ml. in Madonna spoznala, ko je on hodil z igralko Christino Haag, Madonna pa je bila poročena s Seanom Pennom. Po besedah Kennedyjevega ​​neimenovanega prijatelja se je Madonna spogledovala s sinom slavnega nekdanjega ameriškega predsednika, »in to je bilo laskanje, bila je na vrhuncu kariere«. Dejansko je šlo le za fizično privlačnost. »Ni bilo mišljeno nič več kot to,« je še dodal.

John F. Kennedy ml. je leta 1999 umrl v letalski nesreči. FOTO: Jim Bourg/Reuters

Madonna je bila s slavnim igralcem Pennom poročena med letoma 1985 in 1989. Prvih osem let novega stoletja je bila v zakonskem jarmu z Guyjem Ritchiejem. Po poročanju ameriških medijev je od leta 2021 v vezi z jamajškim nogometašem Akeemom Morrisom. Ko sta bila konec marca letos oba v Benetkah, sta na Instagramu delila tudi svoje romantične trenutke med vožnjo z gondolo po kanalu: vsak od njiju je v rokah držal priljubljeno pijačo aperol spritz.