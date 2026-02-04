Mama Melania je rekla dovolj: Barron je moral končati razmerje

Melania Trump naj bi bila, potem ko je prišlo do incidenta, ki je v družini sprožil resno zaskrbljenost, prisiljena poseči v spletno razmerje sina Barrona Trumpa z žensko iz Londona. Devetnajstletni Barron naj bi z Londončanko vzpostavil intenziven spletni odnos, ki je sprva deloval nenevarno, nato pa se je hitro zapletel. Razmere so se zaostrile, ko je bil med video klicem priča dogodku, ki ga je razumel kot nasilen napad. Nemudoma je stopil v stik z britanskimi reševalnimi službami, kar je povsem spremenilo pogled družine na celotno situacijo.

»To je prestrašilo vse,« je za novinarja Roba Shuterja povedal eden od virov. »Do takrat je šlo zgolj za teorijo, potem pa je postalo zastrašujoče resnično. Ko so bili vpleteni urgentni organi, nihče več ni mogel trditi, da gre le za nedolžno spletno spogledovanje.« Sodni zapisi so kasneje razkrili, da je bil nekdanji partner ženske, Matvei Rumiantsev, ljubosumen zaradi njenega pogostega komuniciranja z Barronom in je nekdanjo partnerko pretepel, posledično je bil kasneje obtožen napada. »Barron se z njo ni le pogovarjal, bil ve čustveno vpleten,« je še povedal vir.

Po incidentu naj bi Melania ukrepala hitro in brez omahovanja. »Vse je prekinila. Brez razprav, brez pogajanj. Odločitev je bila jasna: to se mora končati takoj,« je še povedal vir in dodal, da pri tem ni bilo nobenih izjem ali obvozov. Osebe blizu družine sicer navajajo, da ima Barron pri snovanju osebnih stikov v živo določene težave, medtem ko se na spletu počuti bolj samozavestnega in varnega: »Za zaslonom se počuti videnega.« Prav iluzija spletne varnosti pa je tisto, kar je družino najbolj prestrašilo: »Misliš, da imaš nadzor, dokler ga nimaš več.« Družina naj bi po tem dogodku uvedla strožje meje, več nadzora in dolge pogovore o nevarnostih digitalnih odnosov. »To ni bila kazen,« poudarja vir. »To je bila zaščita in težka, a pomembna življenjska lekcija.«

Nekdanji partner ženske je na sodišču še povedal, da naj ta do Barrona ne bi gojila resničnih čustev. »Iskreno, vodila ga je za nos,« je dejal in priznal svojo ljubosumnost, hkrati pa poudaril, da njeno ravnanje ni bilo pošteno do nobenega od njiju. Razkril je tudi, da je Barrona v sporočilih nagovarjala z besedo dragi in da jo je on kljub časovni razliki med ZDA in Združenim kraljestvom pogosto klical, piše RadarOnline