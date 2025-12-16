Mamin duh je zvezdniku priljubljene nanizanke rešil zakon

Kelsey Grammer, zvezdnik serij Frasier in Na zdravje, je v ganljivem pogovoru razkril dogodek, ki ga je – kot pravi sam – za vedno prepričal, da človek iz življenja svojih najdražjih ne izgine niti po smrti. Ko sta se z ženo Kayte Walsh v prvem letu zveze sprla in šla jezna spat, je v hiši njegove pokojne mame, kjer sta takrat živela, nenadoma nekaj glasno počilo. In potem se je zgodilo nekaj, česar si še danes ne zna razložiti. Grammer je vstal – v roke je vzel celo palico za golf, ki jo je imel pri postelji – in šel preverit, kaj se dogaja. Ko je prišel v dnevno sobo, je našel prižgan televizor, čeprav je bil prepričan, da ga je pred spanjem ugasnil. Televizor je izklopil, v tistem trenutku pa pomislil samo eno: »Hvala, mama.« Ko se je vrnil v spalnico, ga je žena presenetila z vprašanjem, ob katerem se je naježil: »Kako je dišala tvoja mama?« Kayte je pojasnila, da je v trenutku, ko je odšel iz sobe, nenadoma zavohala rože – in da jo je to zadelo kot nekaj zelo osebnega, skoraj »prisotnega«. Dobitnik nagrade emmy je bil vzgojen v katoliški veri, vendar ne pripada nobeni določeni veroizpovedi. Ob razkritju zgodbe o materinem duhu je dejal, da mu je vseeno, ali mu bodo ljudje verjeli ali ne.

1978. so umorili njegovo 18-letno sestro.

Intervju je imel ob nedavni promociji svoje knjige Karen: A Brother Remembers, v kateri piše o sestri Karen in njeni tragični smrti. Karen so umorili poleti 1975, ko je bila stara 18 let. Po poročanju ameriških medijev je delala v restavraciji Red Lobster v Colorado Springsu. Moški so jo 1. julija ugrabili v bližini restavracije, jo po navedbah virov posilili in zabodli do smrti. V povezavi z zločinom se najpogosteje omenja Freddie Lee Glenn, ki je bil obsojen v okviru takratnega nasilnega niza zločinov, pojavlja pa se tudi Michael Corbett (ta je po poročanju revije People umrl v zaporu leta 2019). Grammer je večkrat nasprotoval morebitnim pogojnim izpustom vpletenih. O tragediji v javnosti dolgo ni veliko govoril. Šele zdaj, po skoraj 50 letih tišine, se je 70-letni zvezdnik odločil spregovoriti. Ob izidu knjige je priznal, da je sestrina smrt močno vplivala na njegovo življenje in spopadanje z bolečino. Grammer je imel že prej stik s temami onstranstva in duhovnih vprašanj, bil je tudi producent priljubljene serije Jasnovidka, ki je temeljila na nadnaravnih izkušnjah in komunikaciji z duhovi.