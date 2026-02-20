Manekenka in hči slavnega igralca se je rodila kot deček

Igralec Liev Schreiber, ki ga poznamo iz serije Ray Donovan in filma X-Men Origins, je prvič odkrito spregovoril o trenutku, ko je njegova 17-letna hči Kai razkrila, da je transspolna. Schreiber ima z nekdanjo partnerico, igralko Naomi Watts, dva otroka – starejšega sina in hčerko Kai, ki se je rodila kot deček, danes pa se identificira kot ženska. V pogovoru za revijo Variety je 57-letni igralec poudaril, da ga razkritje ni presenetilo. »Kai je bila od nekdaj taka, kot je danes,« je dejal. Kot prelomni trenutek je izpostavil dan, ko ga je prosila, naj spremeni zaimke, s katerimi jo nagovarja. A šoka ni bilo, pravi – njena ženstvena energija je bila prisotna že dolgo.
17 LET je stara Kai.
Namesto da bi zgodbo zadržal v družinskem krogu, se je igralec ukrajinskih korenin odločil za podporo svojemu otroku. Skupaj z družino se je udeležil dobrodelne prireditve v New Yorku, namenjene pomoči brezdomnim LGBTQ-mladostnikom. Po njegovih besedah takšna dejanja niso le simbolična, temveč konkretna podpora skupnosti, ki se še vedno sooča s številnimi predsodki. Na vprašanje, kakšen nasvet bi dal drugim staršem, je odgovoril iskreno: »Ne vem, kakšna je vaša zgodba, ne vem, kakšna je vaša vzgoja ali vera. In da bi vam govoril, kaj morate storiti, bi bilo preveč.« Nato je dodal z značilnim humorjem: »Najstniki so zahtevni – ne glede na to, ali so trans ali ne.«