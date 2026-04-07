Manekenki Gigi in Bella Hadid omenjeni v Epsteinovih dokumentih, Gigi spregovorila

Manekenka Gigi Hadid se je te dni odzvala na poročanje medijev o omembi nje in njene sestre Belle Hadid v nedavno objavljenih dokumentih, povezanih z Jeffreyem Epsteinom. Gre za elektronsko korespondenco iz leta 2015 med Epsteinom in neznano osebo. V njej anonimni sogovornik sprašuje, kako sta Gigi in Bella uspeli zgraditi uspešno kariero v manekenstvu ter zaslužiti velike vsote denarja. Epstein naj bi na to odgovoril zgolj: »Saj veš,« nato pa namignil, da naj bi njun oče »plačal agenciji«. To trditev je kasneje zavrnil in dodal: »Ne, ampak zato, ker sledita navodilom, tako preprosto je.«

Objava te korespondence na družbenih omrežjih je sprožila številne odzive. Sestri sta se sprva zavili v molk, nato pa se je le odzvala Gigi in podala svojo plat zgodbe. »Grozno je brati, kako nekdo, ki ga nikoli nisi srečal, govori o tebi na tak način, še posebej v takšnem kontekstu,« je zapisala. Dodala je, da se sprva ni želela javno odzvati, ker ni želela odvračati pozornosti od »zgodb resničnih žrtev«. Poudarila je, da z Epsteinom nikoli ni imela nobene povezave in da jo vznemirja že sama omemba v teh dokumentih. »Želim nedvoumno povedati, da nikoli nisem imela nikakršne povezave s to odvratno osebo,« je bila jasna.

Takole se je v komentarju razgovorila Gigi. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram

Gigi Hadid je še dodala, da je bila v času nastanka omenjenega e-maila stara komaj 20 ali 21 let. Spregovorila je tudi o svojem odraščanju in priznala, da prihaja iz privilegirane družine, a poudarila, da sta jo starša, Mohamed Hadid in Yolanda Hadid, vzgajala v duhu delavnosti in odgovornosti. Izpostavila je, da svojo kariero gradi izključno na lastnem trudu že od leta 2012, ko je podpisala svojo prvo pogodbo v modni industriji.