JEFFREY EPSTEIN

Manekenki Gigi in Bella Hadid omenjeni v Epsteinovih dokumentih, Gigi spregovorila

Pred kratkim je bilo razkrito, da sta tudi Gigi in Bella Hadid omenjeni v nedavno objavljenih dokumentih, povezanih z Jeffreyjem Epsteinom. Sprva sta se zavili v molk, Gigi Hadid pa je sedaj končno spregovorila in ostro zanikala kakršnokoli povezavo z njim.
Sestri Hadid sta ultra uspešni supermanekenki. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram
Sestri Hadid sta ultra uspešni supermanekenki. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram
G. P.
 7. 4. 2026 | 18:57
Manekenka Gigi Hadid se je te dni odzvala na poročanje medijev o omembi nje in njene sestre Belle Hadid v nedavno objavljenih dokumentih, povezanih z Jeffreyem Epsteinom. Gre za elektronsko korespondenco iz leta 2015 med Epsteinom in neznano osebo. V njej anonimni sogovornik sprašuje, kako sta Gigi in Bella uspeli zgraditi uspešno kariero v manekenstvu ter zaslužiti velike vsote denarja. Epstein naj bi na to odgovoril zgolj: »Saj veš,« nato pa namignil, da naj bi njun oče »plačal agenciji«. To trditev je kasneje zavrnil in dodal: »Ne, ampak zato, ker sledita navodilom, tako preprosto je.«

Zaradi očetovih povezav z Epsteinom naj bi se začel krhati tudi zakon princese Beatrice

Objava te korespondence na družbenih omrežjih je sprožila številne odzive. Sestri sta se sprva zavili v molk, nato pa se je le odzvala Gigi in podala svojo plat zgodbe. »Grozno je brati, kako nekdo, ki ga nikoli nisi srečal, govori o tebi na tak način, še posebej v takšnem kontekstu,« je zapisala. Dodala je, da se sprva ni želela javno odzvati, ker ni želela odvračati pozornosti od »zgodb resničnih žrtev«. Poudarila je, da z Epsteinom nikoli ni imela nobene povezave in da jo vznemirja že sama omemba v teh dokumentih. »Želim nedvoumno povedati, da nikoli nisem imela nikakršne povezave s to odvratno osebo,« je bila jasna.

Takole se je v komentarju razgovorila Gigi. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram
Takole se je v komentarju razgovorila Gigi. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram

Gigi Hadid je še dodala, da je bila v času nastanka omenjenega e-maila stara komaj 20 ali 21 let. Spregovorila je tudi o svojem odraščanju in priznala, da prihaja iz privilegirane družine, a poudarila, da sta jo starša, Mohamed Hadid in Yolanda Hadid, vzgajala v duhu delavnosti in odgovornosti. Izpostavila je, da svojo kariero gradi izključno na lastnem trudu že od leta 2012, ko je podpisala svojo prvo pogodbo v modni industriji.

Več iz teme

Bella HadidGigi HadidJeffrey EpsteinEpsteinovi dokumenti
ZADNJE NOVICE
18:45
Novice  |  Svet
KEROZIN

Tudi letala brez goriva, v Italiji že opozorila na letališčih. Kaj bo z leti za prvomajske praznike?

Štiri italijanska letališča so že opozorila na omejitve točenja zaradi pomanjkanja letalskega goriva. Najhuje bi lahko postalo ravno začetek maja, opozarjajo.
7. 4. 2026 | 18:45
18:05
Novice  |  Slovenija
SVOBODI DALI KOŠARICO

Golob jim je ponudil tri ministrstva, že dobil odgovor, ki pa ga bo vesel Janša

V NSi napovedali, da si bodo prizadevali za oblikovanje »stabilne in razvojno usmerjene desnosredinske vlade«, zato so Svobodi dali košarico.
7. 4. 2026 | 18:05
18:03
Novice  |  Slovenija
80 LET

Rupel razkril, kdo naj bi Golobu spisal »priročnik za vladanje«, Janša si želi, da še ne odloži peresa

Nekdanji zunanji minister in diplomat predstavil novo knjigo, brez vzporednic z aktualno politično situacijo ni šlo.
7. 4. 2026 | 18:03
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: pozorno izbirajmo besede

V komunikaciji bomo morali biti jasni, da bi se izognili nesporazumom.
7. 4. 2026 | 18:00
17:10
Bulvar  |  Tuji trači
NOČEJO GA

Britanska vlada raperju ne dovoli v državo: »Njegova pristnost ni v javnem interesu«

Razlog so njegove antisemitske, rasistične in pronacistične izjave.
7. 4. 2026 | 17:10
17:05
Novice  |  Slovenija
PO KOLESARSKI STEZI

Šokirana soproga državnega sekretarja Frangeža: »Dve minuti prej in naju morda ne bi bilo več!« (FOTO)

Marina P. Frangež je opozorila, kako hitro se lahko brezskrbni trenutki spremenijo v nevarni trenutek.
7. 4. 2026 | 17:05

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Stara okna, visoki računi: koliko toplote vam uide skozi okna?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Deloindom7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Ko zdravje ne more čakati: koliko nas v resnici stane predolgo čakanje

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
