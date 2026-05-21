Manj blišča, več zasebnega otoka: Trumpovemu sinu vojna podrla načrte

V prihajajočem koncu tedna se obeta poroka v družini Trump: poročila naj bi se Donald Trump mlajši in Bettina Anderson, je za Page Six povedal vir. Slišati je, da bo par zaobljube izrekel pred majhno skupino članov družine in prijateljev na intimni slovesnosti na zasebnem otoku na Bahamih. Po informacijah naj bi, potem ko sta sprva razmišljala celo o poroki v Beli hiši, šlo za skromnejši in zaseben obred. Trumpu mlajšemu in Andersonovi se je po navedbah dokaj mudilo s poroko in sta želela zakon skleniti v nekaj mesecih. A zaradi vojne v Iranu in občutljivih razmer v svetu sta sklenila, da bi razkošno slavje naletelo na negativne odzive. Namesto da bi ga prestavila, sta se odločila za manjšo, zasebno slovesnost.

Andersonova je aprila v Mar-a-Lagu organizirala dekliščino v slogu čarobnega vrta, ki so se je med drugimi udeležile Ivanka, Lara in, Tiffany Trump ter Marla Maples. Prisotna je bila tudi Kai, hči Donalda Trumpa mlajšega iz prejšnjega zakona z Vanesso Trump. Bodoči ženin je na zabavi nazdravil in dejal, da se veseli skupnega življenja z Bettino Anderson. Par se je zaročil decembra, ko jo je Trump mlajši med praznovanjem njenega rojstnega dne na Camp Davidu zaprosil za roko. Dobivati sta se začela leta 2024, kmalu po tem, ko se je končala njegova zveza z nekdanjo voditeljico Fox Newsa Kimberly Guilfoyle. Prej je bil poročen z Vanesso Trump, s katero ima pet otrok, zakon pa se je končal leta 2018.