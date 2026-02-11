Marc Anthony iskreno o škandalu v družini Beckham: zvlekli so ga v spor in zdaj želi spregovoriti

Družinska saga Beckhamovih se nadaljuje. Brooklyn Beckham je v zadnjem času s svojega telesa odstranil tetovaže, ki jih je posvetil materi, očetu in bratom ter sestri, kar mnogi razumejo kot znak upora proti družini in željo, da z njo prekine čisto vse vezi. Victoria in David Beckham v javnosti molčita, a težave očitno obstajajo. Po večmesečnih ugibanjih, kaj se dogaja znotraj slavne rodbine, je Brooklyn v instagram zgodbi objavil izjavo, v kateri je trdil, da njegova starša že od začetka poskušata uničiti njegovo razmerje z Nicolo Peltz. Najstarejši sin Davida in Victorie je dejal, da mu je mama na njegovi poroki pokvarila prvi ples z ženo in da je z njim plesala zelo neprimerno, zaradi česar se je počutil neprijetno, in ponižano.

»Pred našimi 500 gosti me je Marc Anthony povabil na oder, kjer naj bi po načrtu zaplesala najin prvi ples, a namesto Nicole me je tam čakala moja mama, da bi plesala z menoj,« je zapisal Brooklyn Beckham. Znano je, da je pevec Marc Anthony že leta tesen prijatelj družine Beckham, zdaj pa je končno prekinil molk o družinskem sporu, ki se odvija. V intervjuju za The Hollywood Reporter je na kratko komentiral dogajanje v družini svojih prijateljev. »O tem, kar se dogaja v njihovi družini, nimam kaj povedati. So čudovita, res čudovita družina. Poznamo se še iz časa, preden so se rodili otroci. Jaz sem botru Cruzu,« je pojasnil pevec in nadaljeval: »Z družino sem zelo povezan. A o tem, kar se je tam zgodilo, nimam kaj povedati. Zelo žalostno je, kako se vse odvija, a komajda kaj drži,« je dodal.

Vir je že prej za Page Six povedal, da se vse, kar je Brooklyn zapisal glede plesa na poroki, ni nanašalo na prvi ples para, temveč se je zgodilo pozneje, potem ko so vsi že nekaj časa plesali in je na oder, da bi nastopil, stopil Anthony. »Pevec in nekdanji mož Jennifer Lopez naj bi Brooklyna in Nicolo predstavil, nato pa bi zaplesala na posebej zgrajenem odru. To naj bi bil velik romantičen prvi ples, vnaprej določen posebej za Nicolo in Brooklyna,« je vir pojasnil za Page Six. Namesto tega je Anthony povabil Brooklyna, naj zapleše z najlepšo žensko v prostoru, ne z nevesto, temveč z Victorio. Vir se je spominjal, da je Victoria stopila na oder, objela Brooklyna in se mu tesno približala. Dodal je še, da je Victoria z Brooklynom plesala neprimerno ter da je bila Nicola Peltz zaradi celotne situacije na robu solz.