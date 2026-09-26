Margot Robbie se ne piše več Robbie

Novi uradni dokumenti so razkrili, da Margot Robbie ne uporablja več dekliškega priimka, pod katerim jo pozna ves svet. 36-letna igralka je namreč uradno prevzela priimek moža Toma Ackerleyja. Po novem se v uradnih dokumentih imenuje Margot Elise Ackerley. Kot poroča Daily Mail, je igralka možev priimek začela uporabljati iz poslovnih razlogov. Margot in britanski filmski producent skupaj vodita produkcijsko hišo LuckyChap Entertainment, ki sta jo s prijatelji ustanovila leta 2014.

Dve leti pozneje sta se na intimni slovesnosti v Avstraliji poročila. Poslovno sodelovanje se je skozi leta izkazalo za zelo uspešno. Njuna produkcijska hiša je podpisana pod številne odmevne filmske projekte, med drugim Jaz, Tonya, Saltburn in veliko uspešnico Barbie iz leta 2023. Letos sta sodelovala tudi pri filmu Orkanski vrhovi. Njuna ljubezenska zgodba se je pravzaprav začela zaradi dela. Spoznala sta se leta 2013 na snemanju filma Francoska suita, v katerem je imela Margot stransko vlogo, Tom pa je pri njem sodeloval kot pomočnik režiserja.

Po koncu snemanja sta se skupaj z nekaj drugimi člani filmske ekipe vselila v hišo v Londonu. Iz prijateljstva se je sčasoma razvila ljubezen, prav v tem obdobju se je rodila tudi zamisel o njuni produkcijski hiši. Par se je pozneje preselil v svoj dom v Londonu, leta 2017 pa sta skupno življenje nadaljevala v Los Angelesu. Zasebno življenje večinoma skrbno varujeta pred javnostjo, pred dvema letoma sta postala tudi starša sina. Čeprav jo bo javnost skoraj zagotovo še naprej poznala kot Margot Robbie, ena največjih hollywoodskih zvezdnic v uradnih dokumentih zdaj nosi možev priimek: Ackerley.