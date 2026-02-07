Mariah Carey na otvoritvi OI pela v italijanščini, internet ni navdušen: »Zakaj je bila sploh tam?«

Otvoritvena slovesnost zimskih olimpijskih iger Milano–Cortina 2026 je na zaslone vseh gledalcev umestila veliko pop zvezdo: na San Siru je nastopila Mariah Carey. Začela je v italijanščini z Domenicom Modugnom in pesmijo »Nel Blu Dipinto di Blu (Volare)«, nato pa prešla še v svojo skladbo »Nothing Is Impossible« z albuma Here For It All (2025).

A ravno takrat, ko bi organizatorji lahko dobili vrhunec večera, se je zgodilo: še preden so izzveneli zadnji toni, se je na družbenih omrežjih razplamtela razprava, ali je Careyjeva pela v živo ali je šlo (vsaj delno) za vnaprej posnete vokale. Uporabniki so si posnetke začeli vrteti po kadrih in izpostavljati trenutke, ko naj bi se gibanje ustnic nekoliko razhajalo z zvokom. Ker ne organizatorji ne pevkina ekipa za zdaj niso ponudili pojasnila, si je spletna javnost odgovorila kar sama.

Na omrežju X so se kar vrstile ostre pripombe. Nekateri so bili brez milosti: »Videti je toga, poje na playback in zdi se, kot da bere s teleprompterja,« je zapisal eden od uporabnikov. Drugi je dodal še bolj direktno: »To je bilo slabo.« Tretji je udaril po izbiri nastopajoče: »To je bila zgrešena priložnost, da bi izpostavili italijanskega pevca.« Spet četrti je bil cinično natančen: »Mikrofon drži tako, da se ustnic ne vidi. V playbacku je profesionalka.« Niso pa bili vsi tako ostri. Nekdo je pojasnil: »Ni lahko peti v jeziku, ki ni tvoj. Ni bil najboljši nastop, ampak razumem.« Drugi je sicer komentiral teleprompter, a dodal: »Ne mislim, da je pela na playback, nisem strokovnjak. Jo pa vedno rad vidim na odru.«

Careyjeva se je po nastopu oglasila na družbenih omrežjih in zapisala, da so bile njene sanje nastopiti v italijanščini na olimpijskem odprtju. Ob pikre komentarje se ni obregnila.