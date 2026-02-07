  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZOČARANI NAD NASTOPOM

Mariah Carey na otvoritvi OI pela v italijanščini, internet ni navdušen: »Zakaj je bila sploh tam?«

Ker ne organizatorji ne pevkina ekipa za zdaj niso ponudili pojasnila, si je spletna javnost odgovorila kar sama.
FOTO: Yves Herman Reuters
FOTO: Yves Herman Reuters
N. P.
 7. 2. 2026 | 19:24
2:14
A+A-

Otvoritvena slovesnost zimskih olimpijskih iger Milano–Cortina 2026 je na zaslone vseh gledalcev umestila veliko pop zvezdo: na San Siru je nastopila Mariah Carey. Začela je v italijanščini z Domenicom Modugnom in pesmijo »Nel Blu Dipinto di Blu (Volare)«, nato pa prešla še v svojo skladbo »Nothing Is Impossible« z albuma Here For It All (2025). 

A ravno takrat, ko bi organizatorji lahko dobili vrhunec večera, se je zgodilo: še preden so izzveneli zadnji toni, se je na družbenih omrežjih razplamtela razprava, ali je Careyjeva pela v živo ali je šlo (vsaj delno) za vnaprej posnete vokale. Uporabniki so si posnetke začeli vrteti po kadrih in izpostavljati trenutke, ko naj bi se gibanje ustnic nekoliko razhajalo z zvokom. Ker ne organizatorji ne pevkina ekipa za zdaj niso ponudili pojasnila, si je spletna javnost odgovorila kar sama.

Na omrežju X so se kar vrstile ostre pripombe. Nekateri so bili brez milosti: »Videti je toga, poje na playback in zdi se, kot da bere s teleprompterja,« je zapisal eden od uporabnikov. Drugi je dodal še bolj direktno: »To je bilo slabo.« Tretji je udaril po izbiri nastopajoče: »To je bila zgrešena priložnost, da bi izpostavili italijanskega pevca.« Spet četrti je bil cinično natančen: »Mikrofon drži tako, da se ustnic ne vidi. V playbacku je profesionalka.« Niso pa bili vsi tako ostri. Nekdo je pojasnil: »Ni lahko peti v jeziku, ki ni tvoj. Ni bil najboljši nastop, ampak razumem.« Drugi je sicer komentiral teleprompter, a dodal: »Ne mislim, da je pela na playback, nisem strokovnjak. Jo pa vedno rad vidim na odru.«

Careyjeva se je po nastopu oglasila na družbenih omrežjih in zapisala, da so bile njene sanje nastopiti v italijanščini na olimpijskem odprtju. Ob pikre komentarje se ni obregnila.

Več iz teme

Mariah Careyglasbakoncertolimpijske igredružbena omrežjapevkaplaybackotvoritev
ZADNJE NOVICE
20:25
Bulvar  |  Domači trači
EDINSTVENA

Tako je Alenka Bratušek izstopala s svojo obleko na Koroškem (FOTO)

Na gradbišču je bilo skoraj nemogoče spregledati ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek.
7. 2. 2026 | 20:25
19:37
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Najbolj uspešni ljudje so rojeni v teh mesecih

Razkrivamo, kateri meseci prinašajo največ uspeha.
7. 2. 2026 | 19:37
19:24
Bulvar  |  Tuji trači
RAZOČARANI NAD NASTOPOM

Mariah Carey na otvoritvi OI pela v italijanščini, internet ni navdušen: »Zakaj je bila sploh tam?«

Ker ne organizatorji ne pevkina ekipa za zdaj niso ponudili pojasnila, si je spletna javnost odgovorila kar sama.
7. 2. 2026 | 19:24
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
ŽIGA ŠEŠKO

Mladinski prvak iz 10. nadstropja

Zasavje, točneje Hrastnik, je dalo številne športne junake. Zadnji je 17-letni tenisač, ki je pred dnevi osvojil mladinski turnir odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Pisal bo zgodovino, mu napovedujejo mnogi.
Drago Perko7. 2. 2026 | 19:00
18:30
Novice  |  Svet
TEORIJA ALI RESNICA?

Donald Trump ima »še štiri mesece življenja, njegovi možgani pa se krčijo«, trdi strokovnjak

V oddaji je med drugim govoril o domnevnih znakih frontotemporalne demence in trdil, da bi to pojasnjevalo trenutke, ko Trump »odtava« v govoru.
7. 2. 2026 | 18:30
18:06
Šport  |  Tekme
OLIMPIJSKE IGRE

Nika Prevc je prišla do medalje! Na razpletom vseeno ni bila zadovoljna

Po prvi seriji je bila Prevčeva na 2. mestu. Pred današnjo tekmo na srednji skakalnici je bila prva favoritinja za zlato medaljo.
7. 2. 2026 | 18:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki