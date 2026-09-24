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Mariah Carey ni več lastnica rekorda: izrinila jo je mnogim še neznana pevka

Glasbena diva je morala predati krono.
FOTO: Yves Herman/Reuters
FOTO: Yves Herman/Reuters
M. Fl.
 24. 9. 2026 | 10:25
3:29
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Billboardova lestvica Vročih 100 od svojega začetka avgusta 1958 beleži vzpone in padce največjih glasbenih legend, toda rekord za najdaljše obdobje na prvem mestu v zgodovini ameriške glasbene industrije je pravkar dobil novo lastnico. Glasbena diva Mariah Carey, katere božična klasika All I Want for Christmas Is You, je kraljevala 22 tednov, je morala predati krono. Na vrh večne lestvice se je namreč povzpela Ella Langley, kantavtorica iz Alabame, katere ime številni zunaj ZDA šele spoznavajo. Njen country hit Choosin' Texas je na prvem mestu že 23. teden in je porušil absolutni rekord, ki je veljal skoraj sedem desetletij.

Pesem, ki je pometla s konkurenco

Pesem Choosin' Texas je novembra 2025 debitirala na lestvici vročih 100, na vrh se je prebila februarja letos. Od takrat ne zapušča prvega mesta, k čemur prispevajo vztrajno radijsko predvajanje, digitalna prodaja in milijoni prenosov. Samo v zadnjem tednu je v ZDA zabeležil skoraj 22 milijonov uradnih predvajanj ter več kot 58 milijonov radijskih prikazov. Za samo glasbenico je ta uspeh še vedno skoraj nepredstavljiv.

»Vse skupaj se zdi popolnoma nadrealistično. Dolgo gradiš kariero, pesem za pesmijo, nato pride trenutek, ko vidiš, kako zelo lahko občinstvo spremeni tvoje življenje. Oboževalci so preprosto vzljubili Choosin' Texas in jo ponesli do neverjetnih višin. Želela sem ustvariti pesem z dobrim ritmom, nepozabnim refrenom in melodičnimi kitarskimi deli, ljudje pa so v njej prepoznali iskrenost,« je povedala Langleyjeva, ki je pesem napisala skupaj z Lukom Dickom, Joybeth Taylor in slavno Mirando Lambert.

Kakšna je nova lestvica nesmrtnih hitov?

Preden se je Ella povzpela na prvo mesto, je bil rekord v domeni velikih hitov, ki so zaznamovali celotna desetletja. Lestvica pesmi z najdaljšo umeščenostjo na prvo mesto v zgodovini Billboarda je zdaj videti takole:

  • 23 tednov: »Choosin' Texas« – Ella Langley (2026)
  • 22 tednov: »All I Want for Christmas Is You« – Mariah Carey (2019–2026)
  • 19 tednov: »A Bar Song (Tipsy)« – Shaboozey (2024)
  • 19 tednov: »Old Town Road« – Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus (2019)
  • 16 tednov: »Last Night« – Morgan Wallen (2023)
  • 16 tednov: »Despacito« – Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber (2017)
  • 16 tednov: »One Sweet Day« – Mariah Carey & Boyz II Men (1995–1996)

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Dominacija countryja v središču pop kulture

Neverjetni pohod Elle Langley ni osamljen primer, temveč potrditev tektonskega premika na svetovni glasbeni sceni. Country zvok je v zadnjih treh letih popolnoma prevladal in redno zaseda sam vrh lestvic, pred popom in hip-hopom. Poleg tega, da Ella Langley s hitom Choosin' Texas suvereno kraljuje na prvem mestu, je na prestižni lestvici Vročih deset še ena njena pesem: singel Be Her. S tem je potrdila, da ne gre zgolj za kratkotrajno senzacijo z enim hitom, temveč za novo veliko silo sodobne glasbe.

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