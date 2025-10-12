Marilyn Monroe in njena mama sta se zadnjič srečali v psihiatrični bolnišnici

Ignorirajoč krike in panično trkanje na vrata je Gladys vzela svojo malo hčer Normo Jeane, jo položila v športno torbo in stekla po stopnicah. Hčerko je hotela rešiti pred rejniško materjo.

Mladi ženski je obup dal moč in je hotela hčer rešiti iz sovražnega okolja.

A rejniški mami je uspelo zbežati iz zaklenjene sobe in Gladys iztrgati torbo, v kateri je jokala mala Norma Jeane. Ta incident je le eden izmed mnogih, ki kažejo na kaotično otroštvo Norme in ki so vplivali nanjo, tudi ko je postala slavna Marilyn Monroe.

Težko otroštvo Gladys

Gladys, mati Marilyn Monroe, je imela le petnajst let, ko so jo prisilili k poroki z uspešnim poslovnežem Johnom Bakerjem. Njeno mladost sta zaznamovala pomanjkanje in strah.

Po smrti očeta, ki se je boril z alkoholizmom in duševno boleznijo, so materi ostali le dolgovi, Gladys pa je bila primorana prevzeti breme odraslega življenja. Delala je kot služkinja, oddajala sobe in se borila za preživetje.

Ko jo je zasnubil premožen gospod, je njena mati iz obupa lagala, da je Gladys polnoletna. Manj kot leto dni po poroki je rodila prvega otroka, nato še drugega.

Čeprav je uspešno vodila gospodinjstvo, je mož John Baker pogosto pil in bil nasilen. Gladys je končno vložila zahtevo za ločitev in dobila skrbništvo nad otroki,vendar jih je bivši mož ugrabil in poslal k svoji materi.

Gladys so fizično napadli vsakič, ko je poskušala videti otroke.

Novi začetek v Los Angelesu

Izčrpana in nezadovoljna se je preselila v Los Angeles, kjer je delala kot montažerka v filmskem podjetju. Plača je bila skromna, a prvič v življenju je občutila svobodo: pridobila je prijatelje, hodila na plese in imela snubce.

Leta 1924 se je znova poročila, vendar hitro ugotovila, da je storila napako. Med čakanjem na razvezo je začela razmerje s svojim šefom Charlesom Giffordom. Nameravala sta se poročiti, a njegova družina ni sprejela ženske z otroki, ki jih sploh ni imela ob sebi.

Poročila se nista nikoli, Gladys pa je kmalu ugotovila, da je noseča.

Rojstvo Norme Jeane

Junija 1926 se ji je rodila hči Norma Jeane Baker. Poporodna depresija in razhod s Charlesom sta močno vplivala na Gladysino duševno zdravje.

Postala je paranoična, nepremično strmela v eno točko in doživljala živčne zlome. Norma Jeane je bila oddana v rejniško družino, medtem ko je Gladys končala v psihiatrični bolnišnici.

Nestabilno otroštvo in številne rejniške družine

Do sedmega leta je Norma Jeane živela pri rejnikih Albertu in Idi Bolender. Gladys jo je enkrat vzela nazaj in leto dni sta živeli skupaj. Po novem duševnem zlomu, ko je Gladys mahala z nožem in kričala, so sosedje poklicali policijo, je bila znova hospitalizirana, in hči je ponovno odšla v rejništvo.

Norma je živela pri Grace McKee, materini prijateljici, ki ji je Gladys najbolj zaupala. Do odraslosti je zamenjala približno deset rejniških družin, kar je močno poglobilo njen občutek negotovosti in zapuščenosti.

Prva poroka in odhod v Hollywood

Pri šestnajstih se je poročila z Jamesom Doughertyjem. Sanjala je o igralski karieri, vendar jo je mož videl kot gospodinjo. Zakon se je kmalu končal, Norma Jeane je odšla v Hollywood, kjer si je nadela umetniško ime Marilyn Monroe.

Ponovna povezanost z mamo in dokončen razhod

Marilyn je za kratek čas uspelo mamo vzeti iz bolnišnice in nekaj časa sta živeli skupaj. Leta 1946 se je Gladys tretjič poročila: z Johnom Stuartom Elyjem, ki ni bil duševno stabilen, kar je še poslabšalo njeno stanje.

Skrb Marilyn Monroe za mamo

Ko je postala slavna, je Marilyn plačevala materino zdravljenje, vendar je njun odnos ostal hladen. Producenti so javnosti predstavljali zgodbo, da je Marilyn sirota, sama igralka pa se je izogibala pogovorom o otroštvu.

Gladys je hčerki večkrat pisala in jo prosila, naj jo vzame iz bolnišnice. Leta 1960 je po neuspelem poskusu samomora tudi Marilyn pristala v psihiatrični ustanovi.

Poslednjič sta se mati in hči srečali v bolnišnici. Gladys je prosila za alkohol, Marilyn ji je podala steklenico viskija in mama ji je rekla: »Tako dobra deklica si, Norma Jeane.« Nekaj mesecev pozneje so Marilyn našli mrtvo.

Gladys je po hčerkini oporoki vsako leto prejemala 5000 dolarjev za zdravljenje, svojo slavno hčer je preživela za kar 22 let, piše stil.kurir.rs.