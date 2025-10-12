  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPOMINI

Marilyn Monroe in njena mama sta se zadnjič srečali v psihiatrični bolnišnici

Mama Marilyn Monroe Gladys je dolgo časa skušala skrbeti za hčerko, a okoliščine niso govorile njej v prid.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 12. 10. 2025 | 13:25
 12. 10. 2025 | 13:30
5:02
A+A-

Ignorirajoč krike in panično trkanje na vrata je Gladys vzela svojo malo hčer Normo Jeane, jo položila v športno torbo in stekla po stopnicah. Hčerko je hotela rešiti pred rejniško materjo.

Mladi ženski je obup dal moč in je hotela hčer rešiti iz sovražnega okolja.

A rejniški mami je uspelo zbežati iz zaklenjene sobe in Gladys iztrgati torbo, v kateri je jokala mala Norma Jeane. Ta incident je le eden izmed mnogih, ki kažejo na kaotično otroštvo Norme in ki so vplivali nanjo, tudi ko je postala slavna Marilyn Monroe.

Težko otroštvo Gladys

Gladys, mati Marilyn Monroe, je imela le petnajst let, ko so jo prisilili k poroki z uspešnim poslovnežem Johnom Bakerjem. Njeno mladost sta zaznamovala pomanjkanje in strah.

Po smrti očeta, ki se je boril z alkoholizmom in duševno boleznijo, so materi ostali le dolgovi, Gladys pa je bila primorana prevzeti breme odraslega življenja. Delala je kot služkinja, oddajala sobe in se borila za preživetje.

Ko jo je zasnubil premožen gospod, je njena mati iz obupa lagala, da je Gladys polnoletna. Manj kot leto dni po poroki je rodila prvega otroka, nato še drugega.

Čeprav je uspešno vodila gospodinjstvo, je mož John Baker pogosto pil in bil nasilen. Gladys je končno vložila zahtevo za ločitev in dobila skrbništvo nad otroki,vendar jih je bivši mož ugrabil in poslal k svoji materi.

Gladys so fizično napadli vsakič, ko je poskušala videti otroke.

Novi začetek v Los Angelesu

Izčrpana in nezadovoljna se je preselila v Los Angeles, kjer je delala kot montažerka v filmskem podjetju. Plača je bila skromna, a prvič v življenju je občutila svobodo: pridobila je prijatelje, hodila na plese in imela snubce.

Leta 1924 se je znova poročila, vendar hitro ugotovila, da je storila napako. Med čakanjem na razvezo je začela razmerje s svojim šefom Charlesom Giffordom. Nameravala sta se poročiti, a njegova družina ni sprejela ženske z otroki, ki jih sploh ni imela ob sebi.

Poročila se nista nikoli, Gladys pa je kmalu ugotovila, da je noseča.

Rojstvo Norme Jeane

Junija 1926 se ji je rodila hči Norma Jeane Baker. Poporodna depresija in razhod s Charlesom sta močno vplivala na Gladysino duševno zdravje.

Postala je paranoična, nepremično strmela v eno točko in doživljala živčne zlome. Norma Jeane je bila oddana v rejniško družino, medtem ko je Gladys končala v psihiatrični bolnišnici.

Nestabilno otroštvo in številne rejniške družine

Do sedmega leta je Norma Jeane živela pri rejnikih Albertu in Idi Bolender. Gladys jo je enkrat vzela nazaj in leto dni sta živeli skupaj. Po novem duševnem zlomu, ko je Gladys mahala z nožem in kričala, so sosedje poklicali policijo, je bila znova hospitalizirana, in hči je ponovno odšla v rejništvo.

Norma je živela pri Grace McKee, materini prijateljici, ki ji je Gladys najbolj zaupala. Do odraslosti je  zamenjala približno deset rejniških družin, kar je močno poglobilo njen občutek negotovosti in zapuščenosti.

Prva poroka in odhod v Hollywood

Pri šestnajstih se je poročila z Jamesom Doughertyjem. Sanjala je o igralski karieri, vendar jo je mož videl kot gospodinjo. Zakon se je kmalu končal, Norma Jeane je odšla v Hollywood, kjer si je nadela umetniško ime Marilyn Monroe.

Ponovna povezanost z mamo in dokončen razhod

Marilyn je za kratek čas uspelo mamo vzeti iz bolnišnice in nekaj časa sta živeli skupaj. Leta 1946 se je Gladys tretjič poročila: z Johnom Stuartom Elyjem, ki ni bil duševno stabilen, kar je še poslabšalo njeno stanje.

Skrb Marilyn Monroe za mamo

Ko je postala slavna, je Marilyn plačevala materino zdravljenje, vendar je njun odnos ostal hladen. Producenti so javnosti predstavljali zgodbo, da je Marilyn sirota, sama igralka pa se je izogibala pogovorom o otroštvu.

Gladys je hčerki večkrat pisala in jo prosila, naj jo vzame iz bolnišnice. Leta 1960 je po neuspelem poskusu samomora tudi Marilyn pristala v psihiatrični ustanovi.

Poslednjič sta se mati in hči srečali v bolnišnici. Gladys je prosila za alkohol, Marilyn ji je podala steklenico viskija in mama ji je rekla: »Tako dobra deklica si, Norma Jeane.« Nekaj mesecev pozneje so Marilyn našli mrtvo.

Gladys je po hčerkini oporoki vsako leto prejemala 5000 dolarjev za zdravljenje, svojo slavno hčer je preživela za kar 22 let, piše stil.kurir.rs.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
LJUBEZENSKI TRIKOTNIK

Tako šokantna razkritja, da so morali počakati, da vpleteni umrejo: postal je očim svojemu polbratu

Gre za tragično, mračno zgodbo hollywoodskega ljubezenskega trikotnika, ki je uničil vse vpletene.
22. 7. 2025 | 12:22
Bulvar  |  Tuji trači
UTIŠANA

Marilyn Monroe: skrivanje nosečnosti se je končalo tragično

Življenje Marilyn Monroe je bilo vedno prepleteno z glamurjem, skrivnostmi in govoricami, ki nikoli ne potihnejo.
21. 4. 2025 | 05:25

Več iz teme

Marilyn Monroeporokaločitevodnos z mamo
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
SPOMINI

Marilyn Monroe in njena mama sta se zadnjič srečali v psihiatrični bolnišnici

Mama Marilyn Monroe Gladys je dolgo časa skušala skrbeti za hčerko, a okoliščine niso govorile njej v prid.
12. 10. 2025 | 13:25
13:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJBULJANA

Huda prometna pri Ljubljani, voznika mopeda in njegovega sopotnika odpeljali

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
12. 10. 2025 | 13:05
12:45
Novice  |  Slovenija
KLESALI IN RESTAVRIRALI

Šaleška dolina v duhu dediščine: dijaki obnavljali zgodovinsko ograjo in klesali kamen

Na dvorcu Gutenbuchel so prikazovali postopke ročnega oblikovanja kamna in restavriranja; dediščina naj bo živa izkušnja prihodnjih generacij.
Jože Miklavc12. 10. 2025 | 12:45
12:42
Lifestyle  |  Astro
NUMEROLOGIJA

Numerologinja Lili Sorum o poroki Jana Plestenjaka: Držim pesti, da bomo kmalu deležni novice o naraščaju

Dolgčas jima ravno ne bo, pravijo številke.
12. 10. 2025 | 12:42
11:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Nočna drama v središču Ljubljane, policija poziva k previdnosti

Osumljencema so odvzeli prostost, obvestila še zbirajo.
12. 10. 2025 | 11:30
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
NA DNU MORJA

Hotel za ribe, ostrige in korale

V Portoroškem ribolovnem rezervatu so namestili novo umetno strukturo. Namenjena je raziskovanju trajnostnega gojenja morskih organizmov ter ohranjanju biotske pestrosti.
12. 10. 2025 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

To je nova realnost financiranja v Evropi

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki