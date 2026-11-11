  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPLITSKI GLASBENIK

Marko Pecotić žaluje, od očeta se je poslovil s čustveno objavo (FOTO in VIDEO)

Marko Pecotić Peco si je s starši od nekdaj zelo blizu.
Fotografija je simbolična. FOTO: Natnan Srisuwan/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Natnan Srisuwan/Getty Images
B. K. P.
 11. 11. 2026 | 08:01
 11. 11. 2026 | 08:01
1:47
A+A-

Znani hrvaški tenor Marko Pecotić Peco žaluje. Žalostno novico, da se je poslovil njegov oče, je glasbenik sporočil na družbenih omrežjih, kjer je objavil čustveni zapis. V njem je med drugim razkril tudi, da je očeta ljubeče klical »brale«, kar bi lahko prevedli kot brat, prijatelj.

»'Brale' moj, hvala ti za vse. Po vsem tem trpljenju zadnjih petih dni se je bilo lepo posloviti mirno in v miru. Vem, da si na boljšem mestu in da si srečen, gledaš dol s cigareto in si zadovoljen. In ponosen. Tako kot mi, ker smo bili tvoji. Tvoja družina in ti si naš. Zdaj pa lepo počivaj. Dokler obstajamo, boš živel z nami, Gospod pa naj nocoj sprejme tvojo dušo v svoje kraljestvo. Hvala vsem za izrečeno sožalje,« je Peco zapisal ob fotografiji, na kateri sedi z očetom v kavarni.

Splitski pevec in član vokalne skupine 4 Tenora si je s starši zelo blizu, da sta bila z očetom res prava prijatelja, pa je bilo razvidno tudi iz njegovih prejšnjih objav, ki mu jih je namenil ob rojstnih dnevih. Ob neki priložnosti je k fotografijam z očetom in mamo Gordan dodal zapis, ki je povedal vse o njihovem odnosu: »Spoštuj očeta in mamo, da boš dolgo živel in da se ti bo dobro godilo na zemlji. Pokliči svojo družino, spijte kavo, čaj ...«

Tudi Marko Pecotić je sicer oče dveh sinov, ki sta se mu rodila v zakonu z bivšo ženo, zdaj pa je Splitčan že nekaj let srečen v objemu Silvije Dvornik, s katero skupaj pogosto tudi nastopata.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Marko Pecotić Pecosmrtočedružinaslovo
ZADNJE NOVICE
10:28
Bralci
GORELE SMETI

Šiškarje sredi noči znova vznemiril požar! Prejeli smo videoposnetek, policija sumi podtaknitev (VIDEO)

Na terenu so, kot je vidno na posnetku, posredovali gasilci.
11. 11. 2026 | 10:28
10:15
Bulvar  |  Tuji trači
OKROGLI JUBILEJ

Dobitnica oskarja neobremenjeno v deveto desetletje (FOTO)

Sally Field se je pridružila klubu 80-letnic. Je zagovornica pravic žensk, splava in skupnosti LGBT+.
11. 11. 2026 | 10:15
10:05
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Petra Guček Tomšič: Hči mi večkrat reče, da jaz ne vem, kako je biti temnopolt v njeni šoli

Specialna pedagoginja, ki je leta 2015 posvojila deklico iz Gane, je spregovorila o različnih oblikah rasizma, s katerimi se sooča njena hči.
Danaja Lorenčič11. 11. 2026 | 10:05
09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
09:53
Bulvar  |  Domači trači
NAPETO DOGAJANJE

Voditeljica nacionalke prejela opozorilo o zračnem napadu! Z ekipo je morala v zaklonišče (VIDEO)

Dogajanje v baltski državi je očitno precej bolj napeto, kot bi pričakovali.
11. 11. 2026 | 09:53
09:46
Novice  |  Slovenija
PO POŽARU

V Logatcu danes analiza pitne vode, hrano, izpostavljeno dimu, nujno zavrzite in spremljajte počutje

V noči na torek je zagorelo v objektu skladišča za elektronske komponente, plini, ki ob tem nastajajo, pa so še posebej nevarni.
11. 11. 2026 | 09:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Izbrali so najugodnejšo rešitev. Preverite, katero

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

MANA: Zima v objemu mehkobe

Zima ima tudi svojo prijetnejšo plat. Mehke pletenine, v katere se z veseljem odenemo, bunde, ki nas spremljajo skozi hladna jutra, in sproščene kombinacije za dolge večere doma.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ ČAKANJA

V več kot 600 trgovinah uvajajo pomembno novost

Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza, brez čakanja.
4. 11. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
MREŽA

Pošta Slovenije spreminja način dostave

Nakupne navade se spreminjajo, e-trgovina raste, digitalizacija in avtomatizacija pa preoblikujetalogistične procese ter pričakovanja uporabnikov.
4. 11. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POPOLNA SVOBODA

Največja naložba v hrvaškem turizmu

Pical Resort in njegov kongresni center kot največja posamezna naložba v hrvaškem turizmu pomenita ključni korak h krepitvi položaja na hrvaškem, slovenskem in drugih trgih, hkrati pa priložnost za nadaljnjo rast in celoletno poslovanje.
4. 11. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki