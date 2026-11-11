Marko Pecotić žaluje, od očeta se je poslovil s čustveno objavo (FOTO in VIDEO)

Znani hrvaški tenor Marko Pecotić Peco žaluje. Žalostno novico, da se je poslovil njegov oče, je glasbenik sporočil na družbenih omrežjih, kjer je objavil čustveni zapis. V njem je med drugim razkril tudi, da je očeta ljubeče klical »brale«, kar bi lahko prevedli kot brat, prijatelj.

»'Brale' moj, hvala ti za vse. Po vsem tem trpljenju zadnjih petih dni se je bilo lepo posloviti mirno in v miru. Vem, da si na boljšem mestu in da si srečen, gledaš dol s cigareto in si zadovoljen. In ponosen. Tako kot mi, ker smo bili tvoji. Tvoja družina in ti si naš. Zdaj pa lepo počivaj. Dokler obstajamo, boš živel z nami, Gospod pa naj nocoj sprejme tvojo dušo v svoje kraljestvo. Hvala vsem za izrečeno sožalje,« je Peco zapisal ob fotografiji, na kateri sedi z očetom v kavarni.

Splitski pevec in član vokalne skupine 4 Tenora si je s starši zelo blizu, da sta bila z očetom res prava prijatelja, pa je bilo razvidno tudi iz njegovih prejšnjih objav, ki mu jih je namenil ob rojstnih dnevih. Ob neki priložnosti je k fotografijam z očetom in mamo Gordan dodal zapis, ki je povedal vse o njihovem odnosu: »Spoštuj očeta in mamo, da boš dolgo živel in da se ti bo dobro godilo na zemlji. Pokliči svojo družino, spijte kavo, čaj ...«

Tudi Marko Pecotić je sicer oče dveh sinov, ki sta se mu rodila v zakonu z bivšo ženo, zdaj pa je Splitčan že nekaj let srečen v objemu Silvije Dvornik, s katero skupaj pogosto tudi nastopata.