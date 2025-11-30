Maščevanje domnevni ljubici princa Williama: brutalen načrt Kate Middleton

Leta so se v medijih občasno pojavljale govorice o domnevni nezvestobi princa Williama, ki so se čez vse meje zdravega okusa razrasle v času, ko se je njegova žena Kate Middleton zaradi bolezni v začetku leta 2024 umaknila iz javnosti. Najglasnejše so bile trditve, da naj bi bodoči kralj ženo varal s princesino dolgoletno prijateljico Rose Hanbury, markizo Cholmondeley. Hanburyjeva je zaradi teh govoric prek odvetnikov celo grozila s tožbo. Leto in pol pozneje ni niti enega dokaza, da bi med princem Williamom in poročeno markizo dejansko kar koli bilo, Rose se nikjer več ne omenja.

Kraljevi biograf Andrew Lownie pa je predstavil nove trditve o tem domnevnem ljubezenskem trikotniku. Avtor, ki je s svojo zadnjo knjigo pretresel življenje nekdanjega princa Andrewa, je na platformi Substack objavil zapis (in ga nato izbrisal), v katerem je trdil, da je Kate Middleton vztrajala, da se Rose Hanbury zaradi govoric, da naj bi bila ljubica njenega moža, popolnoma odstrani iz njihovega družabnega kroga. »Kate je bila obupana zaradi govoric o aferi,« je zapisal Lownie. »Williamu je dejala, da mu ne dovoli, da bi se ji še približeval.« Eden od virov trdi, da naj bi princesa Walesa postavila možu ultimat: »Ona ali jaz. Odloči se.«

Po navedbah biografa sta Kate in William od leta 2019, ko so se govorice o aferi pojavile prvič, obiskovala partnersko svetovanje. Špekulacije so se znova razplamtele leta 2022, ko je anonimni vir na računu @DeuxMoi trdil, da je javna skrivnost, da je član kraljeve družine v izvenzakonskem razmerju. Čeprav avtor zapisa ni omenjal nobenega imena, so ga mnogi povezovali z že obstoječimi govoricami o Williamu in Hanburyjevi. A zakon valižanskega princa in princese naj bi bil v nekaterih obdobjih res nestabilen, danes pa ni nobenih znakov, da je med njima kaj narobe. Kate Middleton in Rose Hanbury, čeprav naj bi nekoč bili najboljši prijateljici, pa že dolgo nista bili opaženi na istem dogodku. Domnevno sploh ne govorita več.

Princ William in Kate sta poročena od leta 2011 in imata tri otroke: princa Georgea, princeso Charlotte in princa Louisa. Kljub številnim govoricam mediji nikoli niso ponudili dokazov o nezvestobi, par jih nikoli ni komentiral. William je bil ob ženi med njeno bitko z rakom, pred kratkim je prišlo v javnost, da je tedaj prosil kralja Kralja za odsotnost z dolžnosti, da bi se lahko posvetil Kate. Odgovor naj bi bil oster: »Ponovno razmisli.« V knjigi Nasledniki Windsorjevih: kraljeva dinastija skrivnosti, škandalov in preživetja, avtor Robert Jobson še piše, da so se med Karlom in Williamom v teh težkih časih pojavile napetosti, namesto da bi ju zdravstvene težave kralja in princese Walesa še bolj zbližale, navaja Radar Online.

Rose Hanbury, nekdanja manekenka je danes poročena z Davidom Rocksavagom, markizom Cholmondeleyem, in živi blizu posestva Anmer Hall v Norfolku, kjer občasno prebiva tudi družina Wales. Ima dolgo zgodovino povezav s kraljevo družino, njena babica je bila družica kraljice Elizabete II. Rose je bila tudi na kronanju kralja Karla III. Z Davidom sta se poročila leta 2009 in imata tri otroke.