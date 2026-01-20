Mati Muskovega otroka zaradi žaljivih fotografij toži njegovo podjetje

Sedemindvajsetletna Ashley St. Clair, desničarska vplivnica in politična komentatorka ter mati enega od sinov Elona Muska (rodil se je leta 2024), je v zvezni državi New York vložila tožbo proti njegovemu podjetju xAI. Razlog? Objava njenih spolno eksplicitnih in žaljivih globoko ponarejenih fotografij na družbenem omrežju X, ki so nastale z uporabo groka, klepetalnega robota, čeprav so pri xAI uporabnikom zagotovili, da bodo to onemogočili. Muskovo podjetje je že vložilo odgovor na tožbo, v kateri trdi, da skladno s pogoji storitve X St. Clairova ne more tožiti podjetja v New Yorku, temveč mora to storiti v Teksasu.

Potem ko je grok že dva tedna tarča ostrih kritik zaradi možnosti produciranja seksualiziranih fotografij žensk in otrok, so v sredo z omrežja X sporočili, da bodo vsem uporabnikom groka in omrežja X geografsko blokirali možnost, da ustvarjajo slike resničnih ljudi v kopalkah, spodnjem perilu in podobno pomanjkljivih oblačilih, v državah, kjer je to nezakonito. »Ta omejitev velja za vse uporabnike, tudi tiste, ki plačujejo naročnino,« je še sporočila varnostna ekipa omrežja. Izjava je prišla le nekaj ur po tistem, ko je generalni državni tožilec v Kaliforniji zaradi spolno nazornih vsebin uvedel preiskavo proti podjetju xAI. Več držav je namreč blokiralo dostop do groka ali sprožilo lastne preiskave, 28 civilnodružbenih skupin pa je v odprtem pismu, naslovljenem na izvršna direktorja Appla in Googla, pozvalo k prepovedi groka in X v njunih trgovinah z aplikacijami.

Pred tednom dni je Indonezija kot prva država popolnoma blokirala dostop do groka, dan zatem ji je sledila Malezija, namero o blokadi pa so izrazili tudi Filipini. Evropska komisija je medtem sporočila, da bo preučila dodatne ukrepe, ki jih je omrežje X sprejelo glede prepovedi ustvarjanja podob z grokom, da bi zagotovili učinkovito zaščito državljanov EU.