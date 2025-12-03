Med bitko z rakom: kralj Karel se je po 45 letih prisiljen odpovedati najljubšemu hobiju

Slab odnos s princem Harryjem, boj z rakom in težke odločitve glede njegovega brata Andrewa Mountbattna Windsorja pričajo, da ima kralj Karel III. za seboj burno obdobje. Sedaj pa se mora odpovedati še nečemu, kar je imel zelo rad in je predstavljalo velik del njegovega življenja, piše The Mirror. Britanski monarh je namreč razkril, da se je moral odreči svojemu najljubšemu hobiju, ki je bil več generacij pomemben del življenja kraljeve družine. Ko je bil še poročen s princeso Diano, sta s princema Williamom in Harryjem veliko zimskih počitnic, ki sta to tradicijo kasneje prenesla tudi na svoje otroke, preživela na smučanju.

FOTO: Profimedia

A med uradnim obiskom tovarne v Middlesbroughu je 77-letni Karel skupini zaposlenih povedal, da meni, da so njegovi smučarski dnevi minili. Njegove vsakoletne smučarske počitnice so bile zaradi tveganja poškodb pred kronanjem, ki je potekalo maja istega leta, prvič odpovedane leta 2023. Naslednje leto so mu diagnosticirali raka, zato je razumljivo, da si ni mogel privoščiti smučarskega oddiha. Smučanje je bilo nekoč del pomembne družinske tradicije. William in Harry sta veliko časa preživela v Klostersu v švicarskih Alpah, večkrat sta se jima pridružili tudi sestrični princesa Eugenie in princesa Beatrice, hčerki Andrewa Mountbattna Windsorja in Sare Ferguson.

Za časa življenja je princesa Diana svoja sinova velikokrat peljala v Lech v Avstriji. Ob eni takšnih priložnosti se je soočila s fotografi, ki so njej in princema sledili na vsakem koraku. Pristopila je k njim in prosila: »Kot mama vas prosim, da spoštujete zasebnost mojih otrok.« Še dandanes valižanska princ in princesa rada peljeta svoje otroke: princa Georgea, princeso Charlotte in princa Louisa na smučarske počitnice. Kraljevi poročevalec Richard Palmer pravi: »Prepričan sem, da bosta William in Kate načrtovala še en zimski smučarski oddih z otroki, saj je to nekaj, kar radi počnejo skupaj. Princ in princesa sta, ko gre za šport, zelo tekmovalna, George, Charlotte in Louis pa bodo verjetno odlični smučarji.«

FOTO: Profimedia

Zanimivo je, da je bilo prav na smučanju leta 2004 prvič razkrito, da sta William in Kate v zvezi. Videli so ju, kako skupaj smučata v Klostersu. Dve leti pozneje so ju tam ujeli med poljubom, fotografije so obkrožile svet in potrdile, da je njuna zveza resna. Par se je od takrat večkrat vrnil v ta zimski resort, pogosto sta smučala tudi s člani družine Middleton. Leta 2012 je William peljal Kate v Verbier, prav tako v švicarske Alpe, da bi po šestih tednih njegove odsotnosti zaradi službe v RAF-u nadoknadila zamujeno valentinovo.