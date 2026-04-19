Med njegovimi fanti tudi dva pevca: objavljena knjiga o domnevni biseksualnosti kralja

Knjiga Filipovi fantje avtorja Joaquina Abada, ki analizira zasebno življenje aktualnega španskega kralja Filipa VI. in razkriva njegovo domnevno biseksualnost ter romantične povezave z znanimi moškimi, je postala vroča tema španskih medijev in družbenih omrežij. Po poročanju tamkajšnjih televizijskih oddaj delo združuje navedbe domnevno dobro obveščenih virov in pričevanja, ki naj bi po besedah avtorja osvetlila manj vidne plati javne podobe monarha. Španska kraljeva palača v njej navedenih trditev uradno ni komentirala.

Kaj knjiga navaja o domnevnih razmerjih?

Ena izmed najbolj izpostavljenih tem je omenjanje znanih osebnosti v domnevni romantični preteklosti kralja. Med njimi sta pevca Miguel Bosé in Alejandro Sanz. Med prvimi omenjenimi je tudi poslovnež Alvaro Fuster, ki naj bi ga kralj spoznal v mladosti med šolanjem na šoli Santa María de los Rosales in s katerim naj bi dolga leta ohranjal tesen odnos. Po navedbah knjige so se prve govorice o njegovi spolni usmerjenosti pojavile, ko so ga pri 18. letih med šolanjem na vojaški akademiji povezovali s kadetom z Majorke. V televizijskih razpravah o knjigi so novinarji poudarili, da so ta imena del širšega seznama domnevnih osebnih povezav, ki naj bi dolga leta ostajale zasebne.

Vloga kraljice Letizie

Knjiga se dotika tudi odnosa med Filipom VI. in njegovo ženo Letizio Ortiz Rocasolano. Nakazuje se, da naj bi bila kraljica že pred poroko seznanjena z njegovim ljubezenskim življenjem, vendar te trditve niso uradno potrjene. Omenja tako imenovane orkestrirane zveze, ki naj bi jih imel kralj, ko je bil še princ Asturije, z namenom oblikovanja javne podobe pred poroko. Med njimi naj bi bila zveza z manekenko Evo Sannum, ki naj bi bila del strategije ustvarjanja določene javne podobe. Po teh navedbah naj bi odgovorni v palači iskali kataloške neveste, ki bi ustrezale družbenim pričakovanjem in utrjevale uradno podobo prestolonaslednika. Ta se je 22. maja 2004 poročil z novinarko in sedanjo špansko kraljico Letizio, par ima dve hčerki, prestolonaslednico princeso Leonoro in njeno mlajšo sestro princeso Sofio.