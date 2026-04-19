PALAČA MOLČI

Med njegovimi fanti tudi dva pevca: objavljena knjiga o domnevni biseksualnosti kralja

Knjiga je o ljubezenskem življenju kralja Filipa VI. je postala vroča tema španskih medijev in družbenih omrežij.
FOTO: Andrea Comas/Reuters 
M. Fl.
 19. 4. 2026 | 15:00
Knjiga Filipovi fantje avtorja Joaquina Abada, ki analizira zasebno življenje aktualnega španskega kralja Filipa VI. in razkriva njegovo domnevno biseksualnost ter romantične povezave z znanimi moškimi, je postala vroča tema španskih medijev in družbenih omrežij. Po poročanju tamkajšnjih televizijskih oddaj delo združuje navedbe domnevno dobro obveščenih virov in pričevanja, ki naj bi po besedah avtorja osvetlila manj vidne plati javne podobe monarha. Španska kraljeva palača v njej navedenih trditev uradno ni komentirala.

Kaj knjiga navaja o domnevnih razmerjih?

Ena izmed najbolj izpostavljenih tem je omenjanje znanih osebnosti v domnevni romantični preteklosti kralja. Med njimi sta pevca Miguel Bosé in Alejandro Sanz. Med prvimi omenjenimi je tudi poslovnež Alvaro Fuster, ki naj bi ga kralj spoznal v mladosti med šolanjem na šoli Santa María de los Rosales in s katerim naj bi dolga leta ohranjal tesen odnos. Po navedbah knjige so se prve govorice o njegovi spolni usmerjenosti pojavile, ko so ga pri 18. letih med šolanjem na vojaški akademiji povezovali s kadetom z Majorke. V televizijskih razpravah o knjigi so novinarji poudarili, da so ta imena del širšega seznama domnevnih osebnih povezav, ki naj bi dolga leta ostajale zasebne.

Vloga kraljice Letizie

Knjiga se dotika tudi odnosa med Filipom VI. in njegovo ženo Letizio Ortiz Rocasolano. Nakazuje se, da naj bi bila kraljica že pred poroko seznanjena z njegovim ljubezenskim življenjem, vendar te trditve niso uradno potrjene. Omenja tako imenovane orkestrirane zveze, ki naj bi jih imel kralj, ko je bil še princ Asturije, z namenom oblikovanja javne podobe pred poroko. Med njimi naj bi bila zveza z manekenko Evo Sannum, ki naj bi bila del strategije ustvarjanja določene javne podobe. Po teh navedbah naj bi odgovorni v palači iskali kataloške neveste, ki bi ustrezale družbenim pričakovanjem in utrjevale uradno podobo prestolonaslednika. Ta se je 22. maja 2004 poročil z novinarko in sedanjo špansko kraljico Letizio, par ima dve hčerki, prestolonaslednico princeso Leonoro in njeno mlajšo sestro princeso Sofio.

Bulvar  |  Tuji trači
OBISK

Filip VI. dobil nov naziv, Letizia prišla k papežu v belem

Španski kraljevi par obiskal Sveti sedež, papež pa se odpravlja v Španijo. Monarh si je nedavno pridobil celo naklonjenost mehiške predsednice.
23. 3. 2026 | 05:31
Bulvar  |  Tuji trači
KONEC PRAVLJICE?

Zakon traja, ljubezen umrla

Španski kralj in kraljica menda nista tako zelo zaljubljena, kot delujeta v javnosti. Tako trdi 91-letni novinar, ki bo izdal že drugo knjigo s šokantnimi trditvami o Letizii.
30. 5. 2024 | 14:00
Bulvar  |  Tuji trači
SLAVNOSTNO

Kralj in kraljica praznujeta

Španski dvor res ni tako medijsko izpostavljen kot je britanski, a to ne pomeni, da se na njem ne dogaja nič zanimivega.
22. 5. 2024 | 09:00

ZADNJE NOVICE
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
VRT

Več kot le dekoracija

Cvetoče rože niso le okras v vazi ali na vrtu. Nekateri cvetovi so užitni in z njimi popestrimo videz in okus jedi.
19. 4. 2026 | 17:00
16:45
Novice  |  Slovenija
ODZIV ZA TVS

Zoran Stevanović se je takole odzval na odmeven zapis vidne članice Resnice

Predsednik Resnice je v odzivu na zapis Sabine Senčar za TVS pozdravil njen predlog spremembe zakona o nalezljivih boleznih. Zatrdil je, bodo na tem delali ne glede na to, kdo bo vodil prihodnjo vlado.
19. 4. 2026 | 16:45
16:15
Novice  |  Slovenija
TREND MOBILNOSTI

Slovenci še vedno množično kupujemo kolesa: lani uvozili skoraj 80.000 novih

Kolesa ostajajo priljubljeno prevozno sredstvo, ob tem pa raste tudi uporaba sistemov za izposojo.
Gašper Boncelj19. 4. 2026 | 16:15
16:09
Bulvar  |  Zanimivosti
UČITELJICA S ŠKARJAMI

Šokanten dogodek v Mestrah, učiteljica je zaradi razlage besede ostrigla dve učenki. Učenci: Hudo ponižanje

Učenki sta, potem ko sta prosili za pojasnilo, kako napisati krajši povzetek, doživeli, da jima je s škarjami skrajšala pramena las.
19. 4. 2026 | 16:09
15:22
Novice  |  Svet
POGAJANJA

Donald Trump sporočil dobro novico v zvezi z vojno v Iranu, obenem pa okrcal to državo

Napovedal je, da se bodo v ponedeljek zvečer v pakistanskem Islamabadu znova sešli pogajalci ZDA in Irana.
19. 4. 2026 | 15:22
15:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREHRANSKA DOPOLNILA

Previdno z vitamini: strokovnjaki opozarjajo na nevarnosti pretiravanja

Priporočeni vnosi vitaminov so natančno določeni, ker ima lahko prekomeren vnos negativne učinke na zdravje; ob normalni prehrani ne potrebujemo dodatkov.
19. 4. 2026 | 15:15

