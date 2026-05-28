  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PO TEŽKI BOLEZNI

Med pripravami na zadnjo sezono umrl zvezdnik serije Emily v Parizu

V 70. letu starosti se je po boju s težko boleznijo poslovil Pierre Deny.
FOTO: Netflix
FOTO: Netflix
M. Fl.
 28. 5. 2026 | 09:25
2:07
A+A-

Francoski igralec Pierre Deny, ki so ga gledalci priljubljene Netflixove serije Emily v Parizu po svetu spoznali predvsem po vlogi Louisa de Léona, je star 69 let umrl po boju z amiotrofično lateralno sklerozo (ALS), hudo nevrodegenerativno boleznijo, znano tudi kot Lou Gehrigova bolezen. Novico o njegovi smrti sta v sporočilu potrdili njegovi hčeri. »Z globoko žalostjo sporočamo, da je ta ponedeljek po nenadni in hudi obliki ALS-a umrl Pierre Deny,« je zapisala družina. Deny je mednarodno prepoznavnost v tretji in četrti sezoni serije Emily v Parizu dosegel z vlogo vplivnega direktorja modne skupine JVMA. Igral je očeta Nicholasa de Léona, lika, ki ga upodablja Paul Forman in v katerega je bila zagledana Mindy Chen, najboljša prijateljica glavne junakinje Emily.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Čeprav je svetovno slavo dosegel z Netflixovo uspešnico, je bil Pierre že desetletja eno bolj prepoznavnih imen francoske televizije. Kariero je začel v gledališču v osemdesetih letih, pozneje pa nastopil v priljubljenih serijah, kot so Julie Lescaut, Častna ženska (Une femme d’honneur) in dolgoletni seriji Jutri pripada nam (Demain nous appartient), v kateri je zaigral v več kot 500 epizodah. Njegova smrt je pretresla številne kolege in prijatelje iz igralskega sveta. Od njega se je na družbenih omrežjih poslovila tudi Sylvie Vartan, ki ga je opisala kot velikodušnega igralca ter čustvenega in duhovitega človeka. Ganljivo sporočilo je delila tudi njegova igralska kolegica Luce Mouchel, ki se je spomnila let skupnega dela, potovanj in prijateljstva.

ALS postopoma uničuje živčne celice, odgovorne za gibanje mišic, in sčasoma povzroči paralizo ter izgubo osnovnih življenjskih funkcij. Zdravila za bolezen za zdaj še ni. Njegova smrt je nastopila v času, ko se serija Emily v Parizu pripravlja na svojo zadnjo sezono, ki jo je Netflix pred kratkim tudi uradno napovedal, povzema The Independent.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
FILMSKI SVET

Lily Collins bo upodobila legendarno Audrey Hepburn

Film o nastajanju Zajtrka pri Tiffanyju. Kultna klasika, ki je spremenila podobo ženske.
26. 2. 2026 | 08:31

Več iz teme

Emily v ParizusmrtNetflixigralec
ZADNJE NOVICE
12:16
Bralci
PRESTIŽNA NAGRADA ZA KAKOVOST

Slovenske novice prejemnik priznanja Best Buy 2026/2027

Bralci ste odločili: v najbolj priljubljenem časniku Slovenske novice smo prejeli priznanje Best Buy Award 2026/2027. Nagrado podeljuje švicarska neodvisna raziskovalna organizacija ICERTIAS in temelji na mnenju potrošnikov o najboljšem razmerju med ceno in kakovostjo.
28. 5. 2026 | 12:16
12:12
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Čudovito Škofjeloško hribovje: skriti, osamljeni svet (FOTO)

To hribovje med Alpami in Dinarskim gorstvom je tudi razvodnica med Jadranskim in Črnomorskim povodjem.
28. 5. 2026 | 12:12
12:00
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE V STRANKI

Težave pri Stevanoviću? Zapustilo ga je več članov, tudi občinski svetnik

Svetnik pravi, da v politiki obstajajo ljudje, ki zaradi lastne koristi izgubijo pogum in izdajo svoja načela.
28. 5. 2026 | 12:00
11:54
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To je največja napaka pri zalivanju trate v vročini – dela jo skoraj vsak

Strokovnjaki opozarjajo, da vsakodnevno zalivanje trate poleti pogosto naredi več škode kot koristi. To je pravilna rešitev.
Kaja Berlot28. 5. 2026 | 11:54
11:46
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
MOTORIST

Huda nesreča na cesti proti Karlobagu: slovenski motorist trčil z Avstrijcem

V hudi prometni nesreči sta bila težko poškodovana dva tuja motorista. Med njima je tudi 69-letni državljan Slovenije.
28. 5. 2026 | 11:46
11:44
Razno
INTERNAUTICA

Jahtni blišč ob slovenski obali (FOTO)

Jubilejni sejem v Portorožu je potrdil, da je navtika pravi tehnološki laboratorij.
28. 5. 2026 | 11:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Promo
Novice  |  Svet
NOVOST

Kar je nekoč zahtevalo ure, danes nastane v trenutku

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Kupec vas morda že išče, a vas ne najde

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 13:45
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ne spreglejte dragocenega bisera med Splitom in Trogirom

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
PremiumPromo
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spodbude, ki jih mnogi podjetniki spregledajo

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Od svežih jajc do brancina iz Pirana: zgodbe slovenskih pridelovalcev

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Slovenska filharmonija vabi k vpisu abonmajev

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Neplačani računi iz Nemčije? Izterjava je mogoča kar v 50 državah

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

Zakaj Slovenci iščejo priložnosti pri severnih sosedih?

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
26. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Med pripravami na zadnjo sezono umrl zvezdnik serije Emily v Parizu