Med pripravami na zadnjo sezono umrl zvezdnik serije Emily v Parizu

Francoski igralec Pierre Deny, ki so ga gledalci priljubljene Netflixove serije Emily v Parizu po svetu spoznali predvsem po vlogi Louisa de Léona, je star 69 let umrl po boju z amiotrofično lateralno sklerozo (ALS), hudo nevrodegenerativno boleznijo, znano tudi kot Lou Gehrigova bolezen. Novico o njegovi smrti sta v sporočilu potrdili njegovi hčeri. »Z globoko žalostjo sporočamo, da je ta ponedeljek po nenadni in hudi obliki ALS-a umrl Pierre Deny,« je zapisala družina. Deny je mednarodno prepoznavnost v tretji in četrti sezoni serije Emily v Parizu dosegel z vlogo vplivnega direktorja modne skupine JVMA. Igral je očeta Nicholasa de Léona, lika, ki ga upodablja Paul Forman in v katerega je bila zagledana Mindy Chen, najboljša prijateljica glavne junakinje Emily.

Čeprav je svetovno slavo dosegel z Netflixovo uspešnico, je bil Pierre že desetletja eno bolj prepoznavnih imen francoske televizije. Kariero je začel v gledališču v osemdesetih letih, pozneje pa nastopil v priljubljenih serijah, kot so Julie Lescaut, Častna ženska (Une femme d’honneur) in dolgoletni seriji Jutri pripada nam (Demain nous appartient), v kateri je zaigral v več kot 500 epizodah. Njegova smrt je pretresla številne kolege in prijatelje iz igralskega sveta. Od njega se je na družbenih omrežjih poslovila tudi Sylvie Vartan, ki ga je opisala kot velikodušnega igralca ter čustvenega in duhovitega človeka. Ganljivo sporočilo je delila tudi njegova igralska kolegica Luce Mouchel, ki se je spomnila let skupnega dela, potovanj in prijateljstva.

ALS postopoma uničuje živčne celice, odgovorne za gibanje mišic, in sčasoma povzroči paralizo ter izgubo osnovnih življenjskih funkcij. Zdravila za bolezen za zdaj še ni. Njegova smrt je nastopila v času, ko se serija Emily v Parizu pripravlja na svojo zadnjo sezono, ki jo je Netflix pred kratkim tudi uradno napovedal, povzema The Independent.