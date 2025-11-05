Med prvimi je vedel za razmerje: nenadna smrt prijatelja princa Williama in Kate Middleton

Ben Duncan, znanec britanske družabne scene, nekdanji udeleženec resničnostnih šovov in nekdanji sošolec ter prijatelj princa Williama in Kate Middleton, je umrl po padcu s strehe hotela Trafalgar St. James v Londonu, povzema Page Six.

Skupaj z valižanskim princem in princeso je obiskoval Univerzo St. Andrews, in ko sta se začela videvati, je bil v njunem ožjem krogu prijateljev.

Policijski predstavnik je za Daily Mail povedal:

»Policisti so se v četrtek, 30. oktobra, ob 23.02 odzvali na prijavo o moškem na strehi stavbe na Cockspur Street v Westminstru.

Moški je žal padel z višine. Kljub najboljšim prizadevanjem londonske reševalne službe je bil na kraju dogodka razglašen za mrtvega. Njegova smrt je nepričakovana, vendar ni sumljiva.«

45-letni Ben je bil znan po širokem krogu vplivnih prijateljev, med njimi so bili politik lord Peter Mandelson, nekdanji minister in televizijski voditelj Michael Portillo ter oblikovalec Nicky Haslam.

Njegov prijatelj, novinar Mike Hollingsworth, je na Facebooku zapisal:

»Moj dragi, dragi prijatelj Benjamin (Ben) Duncan nas je zapustil.

Živel je kot Peter Pan, deček, ki nikoli ni odrasel. Zelo ga bomo pogrešali, njegov šarm, duhovitost, nalezljiv smeh in prirojen občutek za slog. Svet je zaradi njegove smrti revnejši. Počivaj v miru, Benji.«

Drug prijatelj je povedal:

»Ben je bil vedno duša vsake zabave. Čeprav je nastopal v resničnostnih oddajah, sta bili njegova prava strast politika in glasba. Zadnja leta je postal bolj samotarski in se je boril z nespečnostjo. Res je srce parajoče, da ga ni več.«

Bil je med prvimi, ki so izvedeli za razmerje med princem Williamom in Kate Middleton. Leta 2010 je povedal: »Ker sta bila med nami Will in Kate, je bilo vse polno kraljevih varnostnikov. Vsi smo vedeli, da se nekaj dogaja, a so ju pustili pri miru.«

Prisoten je bil tudi na znanem modnem dogodku na univerzi, ko je Kate v prosojni obleki navdušila Williama in sprožila začetek njune romance.

»Bilo je konec prvega letnika. Kate je bila v zelo drzni obleki. William je sedel v prvi vrsti in bil je povsem očaran. Ko je šla mimo njega, se je vse spremenilo, zgodovina monarhije se je obrnila,« je pripovedoval.

Po diplomi je Ben širši javnosti postal prepoznaven po sodelovanju v več televizijskih oddajah, med drugim v Big Brother leta 2010.

Hotel Trafalgar St. James so po prenovi leta 2017 znova odprli, sobe tam stanejo do 1000 funtov na noč.

Tamkajšnji strešni bar s pogledom na Nelsonov stolp in Trg Trafalgar ima visoke varnostne ograje iz pleksi stekla, piše Mail Online.