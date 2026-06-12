Medicinska sestra, ki je vpisala, da je cepila Tonyja Cetinskega, priznala: »Sama sem si uničila življenje«

»Delala sem kot medicinska sestra v Zdravstvenem domu Prečko, to je bila velika ambulanta z veliko pacienti. Opravljala sem tudi delo cepljenja med pandemijo covida, zato sem tako med drugim cepila na Velesajmu in v eni šoli. Imela sem pooblastila za vnos podatkov o cepljenih osebah v register, v register pa sem včasih vnašala podatke tudi o osebah, ki jih nisem cepila, za to pa sem prejemala denar od 50 do 100 evrov na osebo. Zaradi tega sem na koncu tudi obtožena in sem si sama uničila življenje.« To je danes v nadaljevanju sojenja hrvaškemu glasbeniku in pevcu Tonyju Cetinskemu in še štirim soobtoženim v t. i. aferi covid potrdil povedala medicinska sestra Petra Rumiha, ki je po lastnem priznanju leta 2021, v času pandemije, lažno evidentirala cepljenje proti covidu najmanj 242 oseb in prejela okoli 22.000 evrov, po nekaterih neuradnih ocenah pa naj bi šlo za več kot tisoč oseb.

Na sojenju Cetinskemu je bila povabljena kot priča. Marca 2024 se je namreč z USKOK-om poravnala in bila obsojena na delno pogojno kazen 2,5 leta zapora, od katerih je morala eno leto preživeti za rešetkami, preostanek pa je pogojen s tem, da v naslednjih petih letih ne stori novega kaznivega dejanja.

Vnašala podatke o cepljenih z zlomljeno nogo

Poleg nje je USKOK zaradi podkupovanja obtožil tudi 242 oseb, med njimi Cetinskega ter več manj ali bolj znanih oseb iz javnega življenja, kot so televizijska voditeljica in operna pevka. Od prvotno 243 obtoženih so skoraj vsi dosegli poravnavo, Cetinski in še štirje pa ostajajo zadnji, ki krivdo zanikajo.

»Nikoli nisem srečala Tonyja Cetinskega. Poznam ga samo iz medijev kot pevca. Nihče od teh obtožencev ni bil moj pacient. Mogoče je, da sem Cetinskega res cepila na Velesajmu, ne bi vedela,« je odgovorila Rumiha na vprašanja odvetnice pevca, ki danes ni bil na sojenju.

Tožilca USKOK-a je zanimalo tudi, ali je Rumiha v času, ko je bilo vneseno, da je cepila Cetinskega, delala ali bila na bolniški. »Bila sem na bolniški. Imela sem zlomljeno nogo in nisem delala 2–3 mesece,« je dejala, poroča Jutranji list.