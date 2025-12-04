  • Delo d.o.o.
RAZKOL V DRUŽINI

Meghan Markle blesti na televiziji, njen oče pa pa se bori za življenje: mu bo končno odpustila?

Thomasa Markla (81) odpeljali v bolnišnico, čaka ga nova operacija zaradi krvnega strdka?!
N. P.
 4. 12. 2025 | 19:25
3:32
A+A-

Po poročanju tujih medijev se za Meghan Markle znova odpira boleče poglavje iz družinske zgodbe. Njen oče Thomas Markle, star 81 let, naj bi se te dni boril za življenje, potem ko so ga po nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja odpeljali v bolnišnico na Filipinih. Zdravniki naj bi po prvih preiskavah ugotovili, da je njegovo stanje resno, zdaj pa naj bi ga čakalo še dodatno operativno zdravljenje zaradi krvnega strdka.

Kot navaja poročilo, je Thomas v torek doma na Filipinih zbolel, zato so ga najprej odpeljali v bližnjo bolnišnico. Njegov sin Thomas Jr. je sporočil, da so mu tam opravili več pregledov in slikanj, nato pa naj bi zdravniki povedali, da je očetovo življenje v nevarnosti. Po njegovih besedah so ga z rešilcem, s prižganimi sirenami, prepeljali v večjo bolnišnico v središču mesta, kjer naj bi ga nemudoma operirali. Poročila dodajajo, da naj bi po približno treh urah operacije sledila premestitev na intenzivni oddelek, zdravniki pa naj bi ga pripravljali še na en poseg, s katerim bi odstranili krvni strdek.

Thomas Markle se z zdravstvenimi težavami spopada že več let, v zadnjem obdobju naj bi imel med drugim tudi posledice kapi. FOTO: Handout Reuters
Thomas Markle se z zdravstvenimi težavami spopada že več let, v zadnjem obdobju naj bi imel med drugim tudi posledice kapi. FOTO: Handout Reuters

Družina je ob tem javno izrazila skrb. Thomas Jr. je povedal, da si želi, da bi ljudje po svetu njegovega očeta ohranili v mislih, hkrati pa je dodal še čustveno željo, da bi Meghan očetu pokazala vsaj kanček sočutja, saj se – kot pravi – dobesedno bori za življenje. Njegova sestra Samantha, stara 61 let, je prav tako poudarila, da je oče »močan moški«, vendar da je za njim že ogromno preizkušenj. Spomnila je, da je Thomas v preteklosti doživel dva srčna infarkta, možgansko kap in celo potres ter dodala, da si iskreno želi, da bi tokrat zbral dovolj moči in preživel.

Razkol v družini

Thomas Markle se z zdravstvenimi težavami spopada že več let, v zadnjem obdobju naj bi imel med drugim tudi posledice kapi. Zadnje desetletje je živel v Mehiki, januarja se je preselil na Filipine. V ozadju sicer že dolgo tli družinski razkol: z Meghan naj bi bil odtujen vse od njene poroke s princem Harryjem leta 2018. Takrat je Thomas tik pred slovesnostjo doživel dva srčna infarkta in ni mogel pospremiti hčerke do oltarja, škandal pa je dodatno poglobilo dejstvo, da je pred poroko poziral za paparace. Sledil je še prepir po telefonu, ko naj bi Meghan po poročanju medijev z njim prekinila stike, Harry pa mu je očital, da ni upošteval njunih nasvetov, naj se ne izpostavlja v javnosti.

Oče naj bi bil od Meghan odtujen vse od njene poroke s princem Harryjem leta 2018. FOTO: Reuters
Oče naj bi bil od Meghan odtujen vse od njene poroke s princem Harryjem leta 2018. FOTO: Reuters

Slaba novica je prišla že pred nekaj meseci, ko je Samantha na družbenem omrežju X zapisala, da je zaradi močnega potresa obtičal v stanovanju visoko v bloku, in da ne more hoditi. Trdila je, da je »ujet«, kar je sprožilo val zaskrbljenosti, Thomas pa naj bi nato pozneje presenetljivo sporočil, da je z njim »vse v redu« in naj se ljudje ne vznemirjajo.

Informacije o njegovih zdravstvenih težavah prihajajo v času, ko je luč sveta ugledala nova epizoda Meghaninega Netflixovega božičnega posebnega projekta. V posebni epizodi With Love, Meghan: Holiday Celebration naj bi Meghan govorila o božičnih drevescih, adventnih koledarjih in venčkih, mnenja o njej pa so močno deljena. Medtem ko Meghan blesti pred kamerami, njena družina opozarja na krhko resničnost: ali se lahko v trenutku, ko gre za očetovo življenje, stare družinske zamere vsaj malo omehčajo?

Harry je Thomasu očital, da ni upošteval njunih nasvetov, naj se ne izpostavlja v javnosti. FOTO: Youtube/zaslonski Posnetek
Harry je Thomasu očital, da ni upošteval njunih nasvetov, naj se ne izpostavlja v javnosti. FOTO: Youtube/zaslonski Posnetek

