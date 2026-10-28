Meghan Markle in princ Harry sta po hudih obtožbah proti njenemu očetu zapustila Veliko Britanijo

Vojvodinja Susseks v vrtincu uničujočih obtožb proti njenemu očetu Thomasu Marklu starejšemu zunaj Velike Britanije uživa trdno podporo prijateljev, piše Hello!. Z možem, princem Harryjem, sta se z otrokoma, princem Archiejem ter princeso Lilibet odpravila na krajši oddih v tujino. Po poročanju naj bi čas preživljala z bližnjimi prijatelji, ki jo vsak dan kličejo, da bi preverili, kako je. »Res, res je pretresena,« je za omenjeno revijo povedal eden od njenih bližnjih. »Nenehno gleda Lili in se ob tem razjoče in razmišlja o vseh otrocih ter domnevnih žrtvah. Tudi sama ima majhne otroke. Vse skupaj je naravnost uničujoče.«

»Že nekaj časa pred razkritjem se je odločila, da se bo zaradi lastnega duševnega zdravja umaknila od medijev in ne bo spremljala novic. Toda prijatelji iz Velike Britanije in ljudje od vsepovsod ji pošiljajo številna sporočila in izražajo sočutje. Vse skupaj je zanjo kot spust po toboganu čustev. Povsem je strta,« je dodal prijatelj.

Preiskava zaradi domnevnih posnetkov spolne zlorabe otrok

Britanski tabloid The Sun je poročal, da naj bi Meghanin polbrat Thomas mlajši v očetovi hiši na Filipinih našel škatle s stotinami, morda celo tisoči fotografij spolne zlorabe otrok. Te naj bi predal lokalnim oblastem. Thomasa Markla starejšega trenutno preiskujejo, vendar obtožbe za zdaj niso dokazane. V pogovoru za Daily Mail je očitke zavrnil in jih označil za laži. Meghan je za resne obtožbe zoper svojega očeta prvič izvedela leta 2018, pred poroko s Harryjem, ko ji je londonska metropolitanska policija posredovala pismo, ki ga je napisala njegova prva žena Roslyn Loveless.

V njem je podala trditve, ki jih je Meghan pozneje opisala kot pretresljive. Po navedbah revije Hello!, je Meghan Roslyn, mamo svoje polsestre Samanthe Markle in polbrata Thomasa mlajšega, srečala le enkrat ali dvakrat. Mediji navajajo še, da naj bi Meghan takrat svetovali, naj obtožb v korist preiskave ne razkrije javnosti. Kljub temu se je odločila prekiniti vse stike z očetom, upokojenim hollywoodskim mojstrom za osvetljavo.

Meghan je očetu nazadnje pisala decembra lani

Potem ko je Thomas Markle v intervjujih še naprej javno govoril o odtujenosti med njima, mu je Meghan decembra lani še zadnjič pisala in mu pojasnila, zakaj je prekinila stike. »Počuti se olajšano, ker je vse to končno prišlo v javnost,« je še povedal njen prijatelj. V izjavi, objavljeni prejšnji teden, je vojvodinja sporočila: »Upam, da bo zdaj končno mogoče razumeti mojo odločitev, da očetu ne dovolim stika z najinima otrokoma. Namen je bil samo en: zaščititi jih. Verjela sem, da pristojni organi enako ravnajo tudi pri zaščiti drugih družin. Čeprav je obseg tega, kar je zdaj prišlo na dan, še veliko bolj pretresljiv, kot bi si človek sploh lahko predstavljal, iskreno upam, da bo pravici v celoti zadoščeno in da bo glavna prednostna naloga ostala varnost in zaščita nedolžnih otrok.«