Meghan Markle je ujela preteklost: na plano prišel njen stari posnetek

Meghan Markle se je, potem ko je internet obudil njene stare izjave, v katerih je kritizirala drage sveče, danes pa prodaja še dražje, znova znašla v središču razprav. Na plano je prišel njen posnetek iz leta 2016, na katerem je odkrito kritizirala prodajo dragih sveč. Danes pod svojo blagovno znamko As Ever ponuja luksuzne dišeče kolekcije, katerih cena presega 250 dolarjev (220 evrov). Na posnetku, nastalem na konferenci Create & Cultivate v Atlanti, je nekdanja igralka in današnja vojvodinja Susseks govorila o svojem takratnem življenjskem blogu The Tig ter o filozofiji, ki jo je vodila pri izbiri izdelkov, ki jih je promovirala. »Na moji spletni strani ni sveč za 100 dolarjev (90 evrov) to se mi zdi res pretirano,« je takrat povedala zbranim.

»Želim, da so tam stvari, ki jih ljudje lahko imajo in si jih lahko privoščijo. Želim si tudi, da me spremljajo ljudje, ki delijo takšen način razmišljanja,« je dodala. Pojasnila je tudi, da je svoj blog gradila kot prostor, namenjen širšemu občinstvu. »Vedno sem si ga predstavljala kot nekaj v slogu ambicioznega dekleta iz sosedstva, nekaj, kar vas lahko navdihne, hkrati pa vam je tudi dosegljivo,« je dejala. Deset let pozneje je položaj precej drugačen. Meghan se je k vsebinam o življenjskem slogu vrnila z ustanovitvijo lastne blagovne znamke As Ever, v ponudbi katere so marmelade, čaji, sveče in drugi izdelki za dom. Posebno pozornost je pritegnila njena kolekcija dišečih sveč pod imenom Signature Scent, ki se prodajajo po 256 dolarjev (220 evrov).

Številni uporabniki družbenih omrežij so spomnili na njene nekdanje izjave in ji očitali nedoslednost. Kritiki menijo, da so današnje cene njenih izdelkov v nasprotju z vrednotami, ki jih je javno zagovarjala, preden je postala članica britanske kraljeve družine. Po drugi strani njeni oboževalci poudarjajo, da gre za luksuzno blagovno znamko in da je posamezne sveče mogoče kupiti po precej nižji ceni.

Meghan je že prej razkrila, da so vonji njenih sveč navdihnjeni s člani njene družine: princem Harryjem ter njunima otrokoma Archiejem in Lilibet. Poleg sveč v zadnjih tednih aktivno promovira tudi linijo sadnih namazov, na družbenih omrežjih pa je delila tudi, kateri okusi so najljubši posameznim članom družine. Čeprav je težko oceniti, ali bo ta razprava vplivala na prodajo njenih izdelkov, je nekaj gotovo: Meghanine izjave iz preteklosti so znova postale tema številnih komentarjev, primerjava med njenimi nekdanjimi stališči in današnjim poslovnim modelom pa je javnost še enkrat razdelila.