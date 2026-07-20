Meghan Markle prihaja v MasterChef

Meghan Markle bo kot gostujoča sodnica kmalu nastopila v avstralski različici priljubljene kuharske oddaje MasterChef. Epizoda bo predvajana 26. julija. Nekdanja igralka, ki je po poroki s princem Harryjem postala vojvodinja Susseks, bo tekmovalcem postavila poseben izziv: pripraviti bodo morali jed, vredno vojvodinje. Pri tem bodo morali uporabiti sezonske sestavine in skozi svojo jed povedati osebno zgodbo. Epizodo je Meghan posnela med obiskom Avstralije s princem Harryjem aprila. Povedala je, da ni niti za trenutek oklevala, ko je prejela povabilo.

»Privabili sta me dve stvari: ljubezen do hrane in ljubezen do Avstralije. Odločitev je bila zelo preprosta,« je dejala v napovedniku oddaje. Tekmovalci bodo kuhali s sestavinami, kot so makadamija, brstični ohrovt, koren zelene, limone, jabolka, kutine, mandarine in avstralski med. Meghan jih bo spodbujala, naj v svoje jedi vključijo družinske spomine in čustva.

Brez polemik ni šlo

Njeno sodelovanje v oddaji je že sprožilo polemike. Avstralski mediji poročajo, da je v zakulisju, potem ko je bila Meghan v promocijskem videu predstavljena kot članica kraljeve družine, prišlo do nesoglasij. Po navedbah medijev naj bi Meghan in njena ekipa produkcijo že prej prosili, naj izraza kraljevski ne uporablja, zato jih je takšna predstavitev neprijetno presenetila. Poleg tega je del gledalcev izrazil nezadovoljstvo z njenim izborom za gostujočo sodnico. Kritiki menijo, da Meghan ni profesionalna kuharica in nima dovolj kulinaričnih izkušenj za ocenjevanje tekmovalcev.

Drugi poudarjajo, da so njena strast do kuhanja, življenjskega sloga ter njena oddaja Z ljubeznijo, Meghan dovolj dober razlog, da gostuje v eni najbolj gledanih kuharskih oddaj v Avstraliji. Ali bo s svojimi nasveti in načinom ocenjevanja osvojila občinstvo ali pa bo njeno gostovanje ostalo v spominu predvsem zaradi polemik, bodo gledalci izvedeli konec meseca, ko bo prvič nastopila v vlogi gostujoče sodnice v oddaji MasterChef Australia, piše Showbuzz.