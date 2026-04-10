IDEJE

Meghan Markle: princeso Diano bi spremenila v komercialni projekt

Meghan Markle bi želela princeso Diano počastiti z lastno modno kolekcijo.
M. Fl.
 10. 4. 2026 | 13:25
2:58
A+A-

Meghan Markle naj bi razvijala modno linijo, navdihnjeno z najbolj prepoznavnim sproščenim slogom princese Diane. Viri za RadarOnline.com pravijo, da želi ambiciozna vojvodinja Susseks trajno estetiko pokojne princese prenesti v sodobno kolekcijo oblačil. 44-letna Marklova je že dolgo znana po minimalističnem in urejenemu slogu oblačenja, poznavalci pa pravijo, da bi lahko bil njen naslednji korak ta slog pretvoriti v komercialni projekt.

Viri navajajo, da žena princa Harryja črpa navdih iz Dianine ikonične kombinacije: bele srajce, kavbojk in pasu. Nekdanja igralka je že sodelovala pri modnih projektih, med drugim pri leta 2019kolekciji britanske dobrodelne organizacije Smart Works. Sedaj naj bi se še bolj neposredno naslonila na zapuščino princese, ki je, stara 36 let leta 1997 umrla v prometni nesreči v Parizu in katere vpliv  še danes močno zaznamuje kraljevski slog.

Vir iz modne industrije je povedal: »Meghan že nekaj časa skozi oblačila posnema princeso Diano, še posebej z videzom bele srajce, jeansa in pasu, ki je postal skoraj simboličen za njeno povezavo s princeso. Gre za preprost slog, a nosi enako samozavest in dostopnost, kot ju je naravno izžarevala Diana.« Po besedah virov je prav ta estetika ključna za Meghanine načrte. »Razume, kako močna je še vedno princesina podoba, prepoznavna, a hkrati dostopna ter zato komercialno zanimiva.«

Dianin pristop k vsakodnevnemu oblačenju je veljal za naprednega: združeval je strukturirane kroje z bolj sproščenimi kosi. Njena značilna kombinacija bele srajce, kavbojk in pasu je ustvarila videz, ki je bil hkrati eleganten in dostopen, ter na novo opredelil, kako se lahko član kraljeve družine predstavi v prostem času.

Meghan in Kate sledita Dianinemu slogu

Podoben slog je v javnosti med obiskom Kanade leta 2011 uporabila tudi Catherine, valižanska princesa, medtem ko je Meghan nosila podoben videz na Igrah nepremagljivih leta 2017, kmalu po tem, ko je njena zveza s princem Harryjem postala javna. Oba videza sta bila opažena zaradi jasnih povezav z garderobo njune tašče.

Drug vir je dodal: »Tako Meghan kot Kate uporabljata ta videz ob pomembnih priložnostih. Povezavo je težko spregledati. Deluje namerno,  razumeta, kaj je pokojna princesa predstavljala, ne le kot članica kraljeve družine, ampak kot kulturna ikona.« »Ta jeans videz nosi tiho sporočilo:  predstavlja dostopnost, toplino in odmik od pretirano formalnega kraljevega sloga. To je nekaj, kar je Diana obvladala, in kar obe ženi njunih sinov uporabljata na svoj način.«

IDEJE

Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
