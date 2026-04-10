Meghan Markle: princeso Diano bi spremenila v komercialni projekt

Meghan Markle naj bi razvijala modno linijo, navdihnjeno z najbolj prepoznavnim sproščenim slogom princese Diane. Viri za RadarOnline.com pravijo, da želi ambiciozna vojvodinja Susseks trajno estetiko pokojne princese prenesti v sodobno kolekcijo oblačil. 44-letna Marklova je že dolgo znana po minimalističnem in urejenemu slogu oblačenja, poznavalci pa pravijo, da bi lahko bil njen naslednji korak ta slog pretvoriti v komercialni projekt.

Viri navajajo, da žena princa Harryja črpa navdih iz Dianine ikonične kombinacije: bele srajce, kavbojk in pasu. Nekdanja igralka je že sodelovala pri modnih projektih, med drugim pri leta 2019kolekciji britanske dobrodelne organizacije Smart Works. Sedaj naj bi se še bolj neposredno naslonila na zapuščino princese, ki je, stara 36 let leta 1997 umrla v prometni nesreči v Parizu in katere vpliv še danes močno zaznamuje kraljevski slog.

Vir iz modne industrije je povedal: »Meghan že nekaj časa skozi oblačila posnema princeso Diano, še posebej z videzom bele srajce, jeansa in pasu, ki je postal skoraj simboličen za njeno povezavo s princeso. Gre za preprost slog, a nosi enako samozavest in dostopnost, kot ju je naravno izžarevala Diana.« Po besedah virov je prav ta estetika ključna za Meghanine načrte. »Razume, kako močna je še vedno princesina podoba, prepoznavna, a hkrati dostopna ter zato komercialno zanimiva.«

Dianin pristop k vsakodnevnemu oblačenju je veljal za naprednega: združeval je strukturirane kroje z bolj sproščenimi kosi. Njena značilna kombinacija bele srajce, kavbojk in pasu je ustvarila videz, ki je bil hkrati eleganten in dostopen, ter na novo opredelil, kako se lahko član kraljeve družine predstavi v prostem času.

Meghan in Kate sledita Dianinemu slogu

Podoben slog je v javnosti med obiskom Kanade leta 2011 uporabila tudi Catherine, valižanska princesa, medtem ko je Meghan nosila podoben videz na Igrah nepremagljivih leta 2017, kmalu po tem, ko je njena zveza s princem Harryjem postala javna. Oba videza sta bila opažena zaradi jasnih povezav z garderobo njune tašče.

Drug vir je dodal: »Tako Meghan kot Kate uporabljata ta videz ob pomembnih priložnostih. Povezavo je težko spregledati. Deluje namerno, razumeta, kaj je pokojna princesa predstavljala, ne le kot članica kraljeve družine, ampak kot kulturna ikona.« »Ta jeans videz nosi tiho sporočilo: predstavlja dostopnost, toplino in odmik od pretirano formalnega kraljevega sloga. To je nekaj, kar je Diana obvladala, in kar obe ženi njunih sinov uporabljata na svoj način.«