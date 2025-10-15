Meghan Markle se je na velik dogodek povabila kar sama

Potem ko se je vojvodinja Sussex 4. oktobra udeležila modne revije, je novi kreativni direktor znamke Balenciaga Pierpaolo Piccioli pojasnil, kako je do njenega presenetljivega prihoda sploh prišlo.

»Z Meghan sva se spoznala pred leti in od takrat si pošiljava sporočila,« je povedal za The Cut.

»Stopila je v stik in rekla, da bi si zelo želela priti na revijo. Ni bilo nobene strategije ali velike organizacije. Nikomur nisem povedal, da bo prišla, ker sem želel, da ostane presenečenje.«

Italijanski oblikovalec je dodal: »V modi so prava presenečenja redka, in to je bilo res lepo.«

Pred dvema tednoma je Meghan navdušila občinstvo na pariškem tednu mode, ko se je pojavila na reviji Balenciage.

Takrat je tiskovni predstavnik nekdanje igralke za revijo People povedal, da je prišla, da bi podprla Picciolija, ki je takrat prvič predstavil kolekcijo kot novi kreativni direktor te modne hiše.

»Vojvodinja je skozi leta nosila več njegovih kreacij,« je dejal v izjavi za javnost, »sodelovala sta pri oblikovanju za ključne trenutke na svetovnem prizorišču.«

Po njegovih besedah Meghan že dolgo občuduje njegovo ustvarjalnost, spretnost in sodobno eleganco, in tudi ta večer ni bil izjema.

»Večer odraža vrhunec dolgoletnega umetniškega sodelovanja in prijateljstva, kar se kaže v njeni podpori njegovemu novemu ustvarjalnemu poglavju pri Balenciagi.«

Kljub pomembnosti dogodka za vojvodinjo in Picciolija so se pojavila vprašanja, zakaj Meghan podpira znamko, ki je bila vpletena v številne škandale.

»Vojvodinja hinavščine: ženska, ki trdi, da brani interese otrok, gre na modno revijo znamke, ki je izvedla gnusno kampanjo z otroki,« je zapisal uporabnik na Instagramu.

»Zakaj bi sploh šla na revijo Balenciage? Kako lahko katerakoli mati podpira to znamko?« je dodal drugi.

Tretji pa je zapisal: »Kaj si mati misli, ko se udeleži modne revije hiše, ki je uporabljala otroke za poziranje z medvedki s fetišistično tematiko?«

Meghan ima s princem Harryjem dva otroka, princa Archieja in princeso Lilibet.

Kritiki so se sklicevali na afero iz leta 2022, ko je Balenciaga sprožila zgražanje zaradi oglaševalske kampanje, v kateri so otroci držali medvedke, oblečene v oblačila, podobna BDSM estetiki. Modna hiša se je kmalu po tem opravičila in priznala kontroverznost kampanje.

Žal to ni bila edina stvar, zaradi katere se je Meghan znašla pod drobnogledom. Med revijo je v nekem trenutku izbruhnila v smeh med sicer resnim občinstvom.

Čeprav ni jasno, kaj jo je nasmejalo, nekateri menijo, da se je odzvala na manekenko, ki se je spotaknila na brvi. Vendar je tiskovni predstavnik nekdanje zvezdnice serije Nepremagljivi dvojec za Daily Mail zanikal, da bi se smejala tej, povzema Page Six.