Meghan Markle se vrača v svet filma

Nekdanja ameriška igralka Meghan Markle, zdaj znana predvsem po svoji resnični vlogi v britanski kraljevi družini, bo nastopila v prihajajočem filmu studia Amazon MGM z naslovom Close Personal Friends, poroča filmska revija Variety. Film, ki ga režira Michael Showalter, trenutno snemajo v okolici Los Angelesa, gre pa za komično dramo z zvezdniško zasedbo. Med glavnimi igralkami in igralci so Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid in Henry Golding.

Princ Harry jo je v novi poklicni odločitvi v celoti podprl

Produkcijski viri so razkrili, da bo Meghan igrala samo sebe, film pa spremlja življenje dveh parov – enega slavnega in enega, ki živi običajno življenje – ter raziskuje sodobne odnose, izzive prijateljstva in pritiske javnosti. Snemanje naj bi trenutno potekalo v Pasadeni v Kaliforniji. »To je velik korak za Meghan, ki se vrača k temu, kar resnično ljubi,« je britanskim medijem povedal vir. Po njegovih navedbah je bila njena udeležba v filmu skrivnost, princ Harry pa jo je v novi poklicni odločitvi v celoti podprl.

Meghan Markle je širšo prepoznavnost dosegla z vlogo odvetniške asistentke Rachel Zane v priljubljeni seriji Suits. Po poroki s princem Harryjem leta 2017 je opustila igralsko kariero in se posvetila humanitarnemu delu ter več medijskim projektom pod okriljem njunega podjetja Archewell. Zanimivo je, da je v intervjuju za Variety leta 2022 na vprašanje, ali še razmišlja o igralski karieri, rekla: »Najbrž nikoli ne moreš reči nikoli, a mislim, da sem jo absolutno končala.«

Za zdaj ni znano, ali gre za resnejšo vrnitev v Hollywood, gotovo pa se vojvodinja Susseška, ki je v zadnjih letih pogosto na naslovnicah zaradi svojega odnosa do britanske monarhije in medijev, s to potezo simbolno vrača tja, kjer se je njena javna pot začela – pred kamere.