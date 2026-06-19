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Meghan Markle in princ Harry se vračata v Veliko Britanijo

Meghan, Harry in njuna otroka naj bi se čez nekaj tednov vrnili v Združeno kraljestvo.
FOTO: Andrew Kelly/Reuters
FOTO: Andrew Kelly/Reuters
M. Fl.
 19. 6. 2026 | 09:45
2:27
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Prince Harry in Meghan Markle naj bi se v nekaj tednih odpravila v Veliko Britanijo, po poročanju medijev se jima bosta pridružila njuna otroka, princ Archie in princesa Lilibet. Družina naj bi se udeležila pomembnega uvodnega dogodka v Igre nepremagljivih, ki bodo naslednje leto v Birminghamu. Čeprav se je Harry od odstopa od kraljevih dolžnosti leta 2020 večkrat vrnil v domovino, bo to za Meghan prvi obisk Anglije po pogrebu kraljice Elizabete II. leta 2022.

FOTO: Toby Melville/Reuters
FOTO: Toby Melville/Reuters

Harry si že več let želi družino pripeljati nazaj v domovino, vir je za medije povedal: »Za Harryja je bilo še posebej boleče, ker žene in otrok ni mogel varno pripeljati nazaj v Veliko Britanijo, da bi se povezali z njegovimi prijatelji in družino. Vendar vsak razume njegovo željo varnost postaviti na prvo mesto.« Dodal je še: »Otrokoma bi rad predstavil širšo družino in jima pokazal kraje, kjer je odraščal. To je nekaj povsem naravnega.«

Nazadnje sta Archie in Lilibet Veliko Britanijo obiskala leta 2022 ob praznovanju platinastega jubileja kraljice Elizabete II., le nekaj mesecev pred njeno smrtjo. Domnevajo, da je bil to tudi prva in edina priložnost, ko je kralj Karel III. srečal najmlajšo vnukinjo. Za zdaj ni znano, ali se bosta Harry in Meghan med obiskom sestala z monarhom ali drugimi člani kraljeve družine, saj odnosi med njimi ostajajo napeti. Harry je očeta nazadnje videl septembra lani, ko je zaradi podelitve nagrad WellChild Awards, katerih pokrovitelj je, obiskal London. Takrat se je s kraljem srečal na zasebnem obisku v rezidenci Clarence House.

Vojvoda Susseks že dolgo poudarja, da želi družino pripeljati v Veliko Britanijo, vendar kot glavno oviro navaja vprašanje varovanja. Maja 2025 je izgubil pritožbo, s katero je želel ponovno pridobiti državno financirano varovanje v domovini. Konec leta 2025 in v začetku 2026 so britanske oblasti izvedle novo oceno tveganja, zaradi katere naj bi bile njegove varnostne ureditve ponovno pregledane. Več medijev zdaj poroča, da so za julijski obisk zagotovljeni oziroma dogovorjeni posebni varnostni ukrepi, vendar podrobnosti teh niso javne, piše The Mirror.

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