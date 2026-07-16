Meghan Markle si mane roke: končno se uresničuje njen načrt

Meghan Markle je dosegla pomemben uspeh na področju medijev, saj je njena serija Z ljubeznijo, Meghan (With love, Meghan) prejela svojo prvo nominacijo za prestižno dnevno nagrado emmy. Serija je nominirana v kategoriji najboljši program za življenjski slog, kar predstavlja pomemben mejnik v medijski karieri vojvodinje Suseks, piše People.

Oddaja Z ljubeznijo, Meghan, ki je na Netflixu premierno zaživela leta 2025, je sovpadla z lansiranjem njene blagovne znamke za življenjski slog As Ever, številni izdelki te znamke pa so bili predstavljeni tudi v sami seriji. Za nagrado se bo pomerila z oddajami z izvirnimi naslovi George to the Rescue, Mothership, The Wizard of Paws, A New Leaf. V dveh sezonah je Meghan gostila številne znane osebnosti, med njimi Mindy Kaling, Tan France in Chrissy Teigen. Gledalci so lahko spremljali njeno strast do kuhanja, vrtnarjenja, organizacije družabnih srečanj in družinskega življenja. Zmagovalci bodo razglašeni na slovesnosti, ki bo 30. oktobra potekala v Hollywood Palladiumu v Los Angelesu.

Čeprav je znamka As Ever v začetku letošnjega leta sporočila, da prekinja partnerstvo s pretočno platformo Netflix in bo poslovanje nadaljevala samostojno, predstavlja ta nominacija nov uspeh za Meghan in princa Harryja. Potem ko sta se leta 2020 umaknila z vlog aktivnih članov britanske kraljeve družine, sta vojvoda in vojvodinja Suseks po poročanju medijev z Netflixom podpisala pogodbo, vredno približno sto milijonov ameriških dolarjev. Prek svoje produkcijske hiše Archewell Productions sta ustvarila več dokumentarnih in projektov za življenjski slog. Lani sta podpisala tudi nov dogovor o predkupni pravici za prihodnje projekte, ki Netflixu omogoča prvo ponudbo za vsebine, ki jih razvija njuna produkcijska družba.

Med prihodnjimi projekti je tudi film Brez izhoda: pretresljiva resnična zgodba obleganih mož (No Way Out: A Harrowing True Story of Men Under Siege), ki temelji na spominih majorja Adama Jowetta o britanskih vojakih, ki so služili v Afganistanu. Čeprav je serija Z ljubeznijo, Meghan po predvajanju naletela na deljena mnenja gledalcev in kritikov, nominacija za dnevno nagrado emmy kaže, da je bil projekt deležen pozitivne pozornosti televizijske industrije.