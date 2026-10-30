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Meghan Markle spet pakira kovčke: ponudba bi ji lahko spremenila načrte!

Zaradi novega televizijskega angažmaja bi se lahko skupaj s princem Harryjem in otrokoma za nekaj časa preselila v deželo tam spodaj.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 30. 10. 2026 | 14:25
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Meghan Markle se pripravljala na veliko vrnitev na male zaslone, in sicer v vlogi, ki je marsikdo ne bi pričakoval. Postala bo eden glavnih obrazov priljubljene avstralske kuharske oddaje Junior MasterChef Australia, ki se po šestletnem premoru vrača na televizijske zaslone. Kot poroča britanski Daily Mail, se je 45-letna Meghan že dogovorila sodelovanje v novi sezoni oddaje, katere snemanje je načrtovano v Melbournu v prvi polovici leta 2027. Ob njej bo nastopila tudi znana avstralska televizijska kuharica Poh Ling Yeow.

Meghan je v izjavi za javnost povedala, da se, potem ko je aprila letos kot gostujoča sodnica sodelovala v avstralski različici šova MasterChef, že veseli vrnitve v oddajo. »Aprila sem z vso ekipo oddaje MasterChef preživela čudovite trenutke, zato sem brez pomisleka sprejela povabilo, da se vrnem in sodelujem s to nadarjeno mlado generacijo.« Zaradi snemanja bo več tednov preživela v Avstraliji in obstaja možnost, da bi se ji pridružili mož, princ Harry ter njuna otroka, sedemletni Archie in petletna Lilibet. Njihov prihod za zdaj še ni uradno potrjen.

Njen nastop v aprilskem MasterChefu je požel mešane odzive. Medtem ko so nekateri hvalili njeno dostopnost, eleganco in toplino ter so mnogi priznali, da jih je prijetno presenetila in jo opisali kot prizemljeno, iskreno prijazno in eno najprijetnejših slavnih gostij v zgodovini oddaje, se je del javnosti spraševal, zakaj so producenti prav njej namenili vlogo gostujoče sodnice, saj po njihovem mnenju nima ustreznih kulinaričnih izkušenj, ki bi upravičevale ocenjevanje tekmovalcev in so se na družbenih omrežjih  pojavili tudi komentarji gledalcev, ki so napovedali, da oddaje zaradi njenega sodelovanja ne bodo spremljali.

Bosta Meghan in Harry več časa preživljala v tujini?

Meghan in Harry si v zadnjih letih prizadevata zgraditi življenje zunaj okvirov kraljevih dolžnosti. Po navedbah virov, ki so blizu paru, naj bi bila vse bolj odprta za možnost daljšega bivanja v različnih državah. »To bi lahko trajalo šest mesecev, leto dni ali celo dlje. Mislim, da niti sama še ne vesta,« je že pred časom za časnik The Sunday Times povedal vir. Dodal je, da sta med državami, v katerih bi si par lahko želel preživeti več časa, tudi Kanada in Avstralija.

Soočanje z občutljivimi družinskimi razmerami

Novica o morebitni televizijski vrnitvi prihaja v posebej občutljivem obdobju za njeno družino. Njenega očeta, 82-letnega Thomasa Markla starejšega naj bi filipinske oblasti preiskovale zaradi resnih obtožb, povezanih z domnevnim odkritjem gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo otrok. Obtožbe je podal Meghanin polbrat Thomas Markle mlajši. Trdi, da je sporno gradivo našel na napravah, ki jih je njun oče pustil za seboj po vrnitvi v Združene države Amerike. Thomas Markle starejši je vse obtožbe odločno zavrnil in jih označil za laži.

Meghan z očetom ne govori od leta 2018. V izjavi za javnost je razkrila, da je bila že takrat seznanjena z nekaterimi zaskrbljujočimi obtožbami na njegov račun. »Globoko so me pretresle informacije, ki so prišle na dan. Moje misli so pri vseh otrocih, ki so bili morda žrtve,« je sporočila. Pojasnila je tudi, da se je za prekinitev stikov z očetom in za to, da mu ne dovoli spoznati svojih otrok, odločila izključno zaradi njihove varnosti. »Od očeta sem se oddaljila in mu ne dovolim stikov z najinima otrokoma iz enega samega razloga, da ju zaščitim,« je poudarila.

Nov začetek na televiziji?

Kljub družinskim težavam se zdi, da vojvodinja nadaljuje gradnjo lastne kariere. Morebitno sodelovanje v avstralskem MasterChefu bi lahko pomenilo pomemben korak v njeni televizijski karieri in odprlo vrata novim projektom zunaj kraljevskega okolja. Za zdaj pa ostaja ključno vprašanje, ali se bo Meghan  v Avstraliji pridružil tudi princ Harry z njunima otrokoma, se pa nekje vendarle zapleta:

Na spletu se je pojavila peticija, ki zahteva, da Meghan Markle odstranijo iz oddaje Junior MasterChef Australia. Začeli so jo le dan po objavi novice, da bo sodelovala v novi sezoni. Kampanja je znova usmerila pozornost na televizijsko delo vojvodinje Susseks, vključno z njeno serijo na Netflixu Z ljubeznijo, Meghan.

Peticija z naslovom »Odstranite Meghan Markle iz oddaje Junior MasterChef Australia!« navaja, da bi moral otroški kuharski šov izbrati osebo, katere javna podoba je skladna z vrednotami, ki jih želi po mnenju organizatorjev oddaje predstavljati. Odpira tudi vprašanja, povezana z obtožbami glede odtujenega očeta Meghan Markle.

Za zdaj ni prinesla potrditve, da bi se odločitev o sodelovanju Meghan Markle spremenila. Producenti prav tako niso sporočili, da bi njeno sodelovanje v oddaji odpovedali.

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