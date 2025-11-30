Meghan Markle sredi novega škandala, obtožujejo jo celo tatvine

Meghan Markle nikakor ne uspe priti na zeleno vejo. Igralka se sicer trudi, da bi popravila ugled, ki je bil močno načet po tem, ko sta z možem princem Harryjem zapustila Veliko Britanijo, dvor in njegovo družino, nato pa v Združenih državah Amerike tarnala nad življenjem v kraljevi družini, a vse se zdi zaman. Vedno znova namreč na plan prihajajo podrobnosti, ki nanjo mečejo vse prej kot lepo luč. Pisali smo že o nekdanjih zaposlenih v kraljevi palači, ki so jo označili za razvajeno, težavno, celo nemogočo, mnogi, ki so z njo sodelovali poslovno, pravijo, da je neprofesionalna, gledalci njene nove serije z naslovom Z ljubeznijo, Meghan, pa se ji posmehujejo, češ da si je oddajo, v kateri tudi kuha, omislila, čeprav kuhati sploh ne zna.

Nova sezona oddaje zdaj kljub temu prihaja na male zaslone, času primerno bo praznična, v začetku meseca pa je Meghan na družabnem omrežju objavila tudi oglas, zanjo. Na fotografiji se Meghan sklanja nad praznično okrašeno mizo, oblečena v elegantno zeleno obleko. In prav ta obleka je kriva, da se je vojvodinja Susseška znašla sredi novega škandala. Gre namreč za obleko, ki jo je Meghan že nosila pred tremi leti na fotografiranju za revijo Variety, viri pa trdijo, da naj bi jo po snemanju brez dovoljenja odnesla domov. Obtožbe so hude, saj bi to pomenilo, da je šlo za tatvino.

Obleka ni bila njena, pišejo britanski mediji, vanjo so jo oblekli stilisti, po snemanju pa se v takšnih primerih seveda pričakuje, da obleka, čevlji in drugi dodatki, ki jih model nosi, seveda tam tudi ostanejo. Obstajajo primeri, ko modeli oblačila lahko obdržijo, a za to potrebujejo dovoljenje urednikov, stilistov ali drugih odgovornih oseb, ki pa ga Meghan menda ni dobila. Kot so za medije povedali viri blizu vojvodinje, naj bi ta namreč obleko znamke Ushuaia, vredno okrog 1700 ameriških dolarjev (1466 evrov), enostavno vzela. Da temu ni bilo tako, pa so se na govorice ostro odzvali v taboru Meghan Markle. »Namigovanja, da so bili kakršni koli predmeti odvzeti brez vednosti in soglasja stilistov na snemanju in njihovih ekip, so napačna, zato poudarjam, da niti slučajno ne držijo. Za vse predmete, ki jih je vojvodinja Susseška odnesla s snemanja, je imela dovoljenje in to je bilo navedeno tudi v pogodbi o sodelovanju,« je za revijo People dejala njena tiskovna predstavnica.