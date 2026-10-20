Meghan Markle vloge v znani seriji sploh niso nameravali ponuditi

Vir blizu produkcijski ekipi serije Gospodje (The Gentlemen), je zanikal navedbe, da naj bi Netflix namerno razširil govorice o morebitnem igralskem angažmaju Meghan Markle, s čimer bi povečal zanimanje za drugo sezono serije. Prijateljica oziroma prijatelj vojvodinje Susseks je namreč pred tem za časopis The Telegraph povedal, da so nekateri iz njenega kroga posumili, da so njeno ime uporabili le za promocijo. »Ta serija ne potrebuje znanega imena zgolj zaradi publicitete,« je dejal vir, ki ga citira revija Hello!

Govorice so se pojavile avgusta, ko so mediji poročali, da se Meghan pogaja za vlogo v kriminalni seriji Guya Ritchieja. Nekdanja igralka serije Nepremagljivi dvojec naj bi bila že v naprednih pogovorih o pridružitvi igralski zasedbi, vendar je že naslednji dan kazalo, da dogovora ne bo. Meghanin prijatelj je za The Telegraph zatrdil, da poročanje medijev ni odražalo dejanskega stanja pogajanj. »Nekateri iz njenega kroga menijo, da so jo izkoristili za promocijo druge sezone. To je najstarejši marketinški trik: znano ime prebere scenarij, nato pa se objavi novica, da pogovori potekajo, čeprav se v resnici ne dogaja nič,« je pojasnil.

Odziv igralcev

Theo James, ki v seriji igra glavno vlogo, je govorice v pogovoru za revijo Town & Country označil za neutemeljene. Zagotovil je še, da bi bilo Meghanino sodelovanje praktično nemogoče. Na vprašanje o tej možnosti se je pošalil, da se igralski zasedbi pridružuje tudi Sarah Ferguson, nekdanja vojvodinja Yorška, ki naj bi igrala njegovo ljubico. Vinnie Jones, ki v seriji upodablja vrtnarja Geoffa Seacombea, naj bi morebitni Meghanin angažma označil za zelo slabo zamisel. Guy Ritchie, ustvarjalec in režiser serije, pa naj bi se na govorice najprej odzval z besedami »Res?«, nato pa izključil možnost, da bi žena princa Harryja v prihodnosti nastopila v seriji.

Meghan previdno izbira nove projekte

Meghan naj bi še vedno preučevala scenarije za televizijske in filmske projekte, vendar je pri izbiri previdna, saj se boji, da bi informacije o morebitnih sodelovanjih pricurljale v medije. Pogodba, ki sta s Harryjem za produkcijo televizijskih vsebin in filmov leta 2020 sklenila z Netflixom , se je iztekla lani poleti. Nadomestil jo je dogovor, po katerem morata ponudniku pretočnih vsebin najprej, preden jih ponudita drugim, predstaviti nove projekte,« povzema Daily Mail.