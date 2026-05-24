Mel Gibson znova zaljubljen: toliko mlajša je njegova izbranka

Pred manj kot petimi meseci se je Mel Gibson, potem ko je postalo znano, da je končal zvezo s 34 let mlajšo Rosalind Ross, znova znašel v središču medijske pozornosti. Fotografski objektivi so ga ujeli, kako si v Rimu izmenjuje nežnosti z novo partnerko, igralko, Italijanko Antonello Salvucci. Paparaci so ju spremljali med sprehodom po mestu vse do odhoda v hotel, piše Page six.

70-letni igralec in njegova 44-letna spremljevalka nista skrivala čustev, v javnosti sta se poljubljala, se držala za roke in si med večernim sprehodom po Rimu izkazovala naklonjenost. Po pisanju tujih medijev sta najprej uživala v intimni večerji v restavraciji z morskimi specialitetami, nato pa sta se sprehodila do znane razgledne točke na griču Gianicolo, kjer sta pred vrnitvijo v hotel opazovala nebo.

Igralec zaradi snemanja nadaljevanja filma Kristusov pasijon z naslovom Vstajenje Kristusa trenutno biva v Italiji. Pred to romanco je bil bil v zvezi s scenaristko Rosalind Ross. Zvezo sta začela leta 2014 in leta 2017 dobila sina Larsa. Četudi naj bi se razšla že leta 2024, je bila novica o ločitvi potrjena šele konec leta 2025. V skupni izjavi sta dejala: »Čeprav je žalostno zapreti to poglavje najinih življenj, sva hvaležna za najinega čudovitega sina in bova še naprej najboljša starša, ki ju lahko ima.« Mel Gibson ima še šest otrok z nekdanjo ženo Robyn Moore Gibson in hčerko Lucio z nekdanjo partnerko Oksano Grigorievo.