TEKMOVALNOST

Melania brutalno ponižala Ivanko Trump: »Seveda me boli, a nisem presenečena.«

Od ljubezni do sovraštva in spet nazaj, tako se že leta govori o odnosu med Melanio in Ivanko Trump.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 16. 1. 2026 | 08:30
 16. 1. 2026 | 08:30
4:32
V javnosti dajata vtis, da nista na bojišču, a že dejstvo, da je hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa med prvim predsedniškim mandatom očeta, medtem, ko je njena mačeha oklevala s selitvijo v Belo hišo, želela posredno prevzeti funkcijo prve dame, nakazuje, da je med njima ni složnosti, je pa veliko tekmovalnosti. In zadeve so se še poslabšale. Hollywoodski poročevalec Rob Shuter je namreč razkril, da je Melania Trump Ivanki prepovedala udeležbo na premieri dokumentarnega filma Melania, ki bo 29. januarja v Trump Kennedy centru.

»Melania želi ta večer samo zase. In ko je reflektor tako šibek, ga nihče ne deli,« mu je zaupal vir. Film je bil v produkciji več kot eno leto, izdatki zanj so znašali 40 milijonov dolarjev, režiral ga je Brett Ratner, ki se je v preteklosti soočal z obtožbami zaradi spolnega nadlegovanja in neprimernega vedenja. Dokumentarec spremlja Melanio Trump 20 dni pred drugo inavguracijo njenega moža.

»Melania je tu, v ospredju, brez motenj. Potegnila je črto, Ivanka pa ve, kje je njeno mesto,« je dodal vir. Prijateljem je povedala, da ni bila povabljena na premiero: »Seveda me boli, a nisem presenečena,« piše RadarOnline. Film naj bi prikazal dinamiko družine Trump, dogajanje za kulisami in vlogo Melanie v Beli hiši ter njene izzive. Dokumentarec je predvsem posvečen njej, družina Trump pa naj se v njem, čeprav traja 1 uro in 44 minut, skoraj ne bi pojavila.

Ivanka se je med drugim mandatom očeta, kot je napovedala po prvem, ko je bila pomemben člen administracije, večinoma umaknila iz politike. Pojasnila je, da želi posvetiti več časa družini, se pa je ekipi njenega očeta pridružil njen mož Jared Kushner, ki se je dvakrat spopadel z rakom ščitnice. »Ne razumeta se. Ivankina odsotnost je namerna. To je Melaniin svet in tako je želela,« je povedal vir. Prva dama je nadzorovala produkcijo filma, ki ga je odkupil Amazon, in je bila vključena v vse, od kreativnega procesa do postprodukcijskega oglaševanja.

»Melanija in Ivanka se ne razumeta, sploh ne. Med njima je očitna napetost, prva je jasno pokazala, da druge ne želi blizu filma,« je poudaril vir. Dolga leta se govori, da je med mačeho in pastorko slab odnos. Konflikt se je poglobil, ko je Melania odločila, da Ivanka, Donald Trump Jr. in Eric Trump nje in predsednika ne bodo spremljali med prvim uradnim obiskom Velike Britanije, da ne bi vse skupaj delovalo kot družinski shod.

Sta pa jima je pridružila Tiffany Trump z možem Michaelom Boulsem. Tiffany je Donaldova hči iz zakona z Marlo Maples in je Melaniina ljubljenka. Prva dama ZDA je v spominih Melania (2024) o otrocih svojega moža zapisala: »Ko sem se poročila z Donaldom, sem odkrivala, kako se znajti v zapleteni dinamiki njegove velike družine. To je zahtevalo prilagodljivost in odprtost, a vsak trenutek je bila priložnost za povezovanje, učenje in rast v tem novem okolju.« Ko se je leta 2005 poročila z Donaldom, so bili Ivanka in njeni bratje že odrasli, Tiffany je imela 12 let in je živela z materjo v Kaliforniji.

»Moj pristop k izgradnji odnosov z Donaldovimi otroki je vedno temeljil  na ljubezni in spoštovanju. Prepoznavam njihovo individualnost, razumem, da moja vloga mačehe ni nadomestiti njihove matere, temveč nuditi podporo in prijateljsko povezavo. Ta perspektiva mi je omogočila z vsakim otrokom na edinstven način graditi smiselne odnose.« Tifanny Trump je bila Melanii vedno pri srcu, kljub temu slednja ni bila povabljena na zabavo, ki jo je prva organizirala pred rojstvom sina Alexandra Trumpa Boulsea.

Ivanka Trump je v očetovi prvi predsedniški kampanji dejala, da je Melania Trump odlična mati, in zelo posvečena sinu Barronu. Izpostavila je, da se je pri vzgoji svojih treh otrok celo zgledovala po njej. Na javnih dogodkih je bila vedno zelo prijazna tudi do Melaniinih staršev, Viktorja in Amalie Knavs, ki je umrla leta 2024. Najstarejša Donaldova hči bila prisotna na njenem pogrebu na Floridi, povzema OK magazine.

FOTO: Damon Higgins/usa Today Network Via Reuter
FOTO: Damon Higgins/usa Today Network Via Reuter

