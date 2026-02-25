  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LOČENI SEZNAMI

Melania in Donald Trump ustvarila precedens, ki spreminja tradicijo

Prva dama in predsednik različno izbirata goste, kar ustvarja zgodovinski precedens.
Donald Trump in Melania Trump FOTO: Jonathan Ernst, Reuters
Donald Trump in Melania Trump FOTO: Jonathan Ernst, Reuters
A. G.
 25. 2. 2026 | 16:04
2:07
A+A-

Prva dama Združenih držav, Melania Trump, bo na govoru o stanju naroda povabila goste, ki simbolizirajo njene pobude, povezane z rejništvom in odgovorno uporabo umetne inteligence, medtem ko je predsednik Donald Trump povabil svoj krog gostov – izbranih glede na njegove politične prioritete – s čimer je par odstopil od zgodovinske, desetletne prakse in ustvaril precedens. Navadno prva dama vabi goste, ki tematsko dopolnjujejo predsednikov govor in odražajo njene projekte, ter dajejo nekakšen okvir sporočilom večera. Ti sedijo v njeni loži na Kapitolu, z razgledom na poslance in predsednika, kamere pa jih v ključnih trenutkih izpostavijo v prenosu.

»Prva dama bo s seboj pripeljala dve izjemni deklici v okviru svoje pobude ‘Fostering the Future’. Predsednik pa je letos prav tako povabil nekaj izjemnih gostov, ki zares utelešajo, kaj pomeni biti domoljubni Američan,« je napovedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt med nastopom v torek zjutraj na Fox News.

Ločeni seznami gostov še dodatno poudarjajo samostojnost, ki jo je Melania Trump vnesla v svojo vlogo. Večino časa je preživela zunaj Washingtona, medtem ko je njen mož fizično prenavljal Vzhodno krilo Bele hiše, prostor, ki je desetletja tradicionalno povezan s prvo damo. Urad prve dame se ni odzval na CNN-ovo vprašanje o razlogih za spremembo običajne prakse.

Za Trumpa to ni prvič, da odstopa od tradicije večera o stanju naroda. Že leta 2018 je prva dama v Kapitol prišla ločeno od predsednika, v koloni vozil skupaj z gosti, ki jih je povabila v svojo ložo. Predsednikovi gostje bodo po drugi strani imeli klasično vlogo potrditve njegove politične agende. Med njimi bodo pripadniki ameriških oboroženih sil ter »navadni Američani, ki so neposredno imeli koristi od njegovih politik,« je dejala Leavitt, poroča Slobodna Dalmacija.

Več iz teme

Melania TrumpDonald TrumpZDAprva dama ZDABela hišaprva dama
ZADNJE NOVICE
17:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA NESREČA

Počilo na štajerki! Promet zelo oviran pri uvozu Slovenska Bistrica, nastaja daljši zastoj

Nesreča se je zgodila med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Fram.
25. 2. 2026 | 17:12
17:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Gabor Maté, strokovnjak za travmo in odvisnosti: Odprto srce je ključ do zdravljenja (Suzy)

Gabor se je nedavno pridružil platformi MentorShow, ki nas prek aplikacije povezuje z uglednimi strokovnjaki ter nam nudi njihovo znanje in podporo za srečnejše in bolj zdravo življenje.
25. 2. 2026 | 17:00
16:52
Novice  |  Svet
ZAOSTROVANJE

Huda eskalacija spora sredi Evrope, Orban že razporeja vojsko!

Madžarski premier ocenjuje, da Ukrajina načrtuje motenje energetskega sistema.
25. 2. 2026 | 16:52
16:28
Novice  |  Svet
ŠKANDAL

Mestna svetnica ujeta v sramotnem izpadu: »Pi**a ti materina neotesana. Ta še nikoli ni je**l« (VIDEO)

To naj bi se zgodilo med razpravo o vzdrževanju dvorišč mestnih vrtcev in osnovnih šol.
25. 2. 2026 | 16:28
16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
16:10
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA

Tragedija na Hrvaškem: prevrnjen čoln z migranti, en mrtev, več pogrešanih

Med poskusom nezakonitega prečkanja meje med BiH in Hrvaško so reševalci našli truplo moškega in dva preživela, enega sumijo tihotapljenja ljudi, preostale pogrešane še iščejo.
25. 2. 2026 | 16:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki