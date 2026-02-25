Melania in Donald Trump ustvarila precedens, ki spreminja tradicijo

Prva dama Združenih držav, Melania Trump, bo na govoru o stanju naroda povabila goste, ki simbolizirajo njene pobude, povezane z rejništvom in odgovorno uporabo umetne inteligence, medtem ko je predsednik Donald Trump povabil svoj krog gostov – izbranih glede na njegove politične prioritete – s čimer je par odstopil od zgodovinske, desetletne prakse in ustvaril precedens. Navadno prva dama vabi goste, ki tematsko dopolnjujejo predsednikov govor in odražajo njene projekte, ter dajejo nekakšen okvir sporočilom večera. Ti sedijo v njeni loži na Kapitolu, z razgledom na poslance in predsednika, kamere pa jih v ključnih trenutkih izpostavijo v prenosu.

»Prva dama bo s seboj pripeljala dve izjemni deklici v okviru svoje pobude ‘Fostering the Future’. Predsednik pa je letos prav tako povabil nekaj izjemnih gostov, ki zares utelešajo, kaj pomeni biti domoljubni Američan,« je napovedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt med nastopom v torek zjutraj na Fox News.

Ločeni seznami gostov še dodatno poudarjajo samostojnost, ki jo je Melania Trump vnesla v svojo vlogo. Večino časa je preživela zunaj Washingtona, medtem ko je njen mož fizično prenavljal Vzhodno krilo Bele hiše, prostor, ki je desetletja tradicionalno povezan s prvo damo. Urad prve dame se ni odzval na CNN-ovo vprašanje o razlogih za spremembo običajne prakse.

Za Trumpa to ni prvič, da odstopa od tradicije večera o stanju naroda. Že leta 2018 je prva dama v Kapitol prišla ločeno od predsednika, v koloni vozil skupaj z gosti, ki jih je povabila v svojo ložo. Predsednikovi gostje bodo po drugi strani imeli klasično vlogo potrditve njegove politične agende. Med njimi bodo pripadniki ameriških oboroženih sil ter »navadni Američani, ki so neposredno imeli koristi od njegovih politik,« je dejala Leavitt, poroča Slobodna Dalmacija.