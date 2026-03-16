Melania razjezila kritike in navdušila občinstvo, Jimmy Kimmel se je na oskarjih norčeval iz njenega dokumentarca

Dokumentarec Melania, ki prikazuje zakulisje priprav na drugo inavguracijo Donalda Trumpa, je pri kritikih naletel na zelo slab odziv, med občinstvom pa precej boljši. Na portalu Rotten Tomatoes ima le 11-odstotno oceno kritikov, gledalci pa so mu namenili kar 98 odstotkov. Film je ob tem presegel tudi pričakovanja na blagajnah kinematografov, kar kaže na velik razkorak med mnenjem stroke in odzivom javnosti. Čeprav Melania letos ni bila nominirana za oskarja, je bila prva dama vseeno posredno del večera, ko je komik Jimmy Kimmel podeljeval dve nagradi za dokumentarne filme. Ob predstavitvi dokumentarnih kategorij je primerjal filme, nastale pod grožnjami in cenzuro, z »dokumentarci, v katerih se sprehajate po Beli hiši in pomerjate čevlje«, kar so mnogi razumeli kot zbadljivko na račun filma Melania. Pozneje je dodal še, da bo predsednik »jezen«, ker Melania ni bila nominirana.

Odsotnost filma med nominiranci za najboljši celovečerni dokumentarec ni bila posledica tega, da bi ga člani Akademije zavrnili, niti ni šlo za potezo v zadnjem trenutku. Po uradnih evidencah Akademije filmskih umetnosti in znanosti film Melania sploh ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v bitki za oskarja v kategoriji dokumentarcev leta 2026.

Grafit, ki prikazuje gorečo ameriško zastavo in naj bi ga ustvaril aktivistični umetniški kolektiv INDECLINE, 30. januarja 2026 na oglasnem panoju za film »Melania« v Kaliforniji. FOTO: Chris Delmas Afp

Akademija vsako leto objavi uradni seznam dolgometražnih dokumentarcev, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za oskarjevsko obravnavo. Za 98. podelitev oskarjev je ta seznam zajemal 201 dokumentarni film, izdan v letu 2025. Vsak od njih je izpolnil pravila Akademije, vključno s pogoji glede predvajanja v kinematografih in roki za prijavo. Filma Melania na tem seznamu ni bilo.

To pa je odločilnega pomena. Filmi, ki jih ni bilo na uradnem seznamu, ne morejo napredovati niti v ožji izbor niti v fazo nominacij, ne glede na promocijo, uspeh v kinodvoranah ali širšo prepoznavnost. To pomeni, da člani dokumentarne veje Akademije o filmu Melania v nobeni fazi oskarjevskega cikla za leto 2026 sploh niso mogli glasovati.

Takšni so pogoji za dokumentarce

Da bi se film lahko potegoval za oskarja za najboljši celovečerni dokumentarec, mora izpolniti natančno določene postopkovne pogoje, ne pa subjektivnih meril kakovosti. Po pravilih Akademije mora dokumentarec:

imeti ustrezno kino distribucijo v okrožju Los Angeles in v New Yorku znotraj določenega obdobja upravičenosti ali

osvojiti kvalifikacijsko nagrado na enem od festivalov, ki jih priznava Akademija, ter biti pravočasno pravilno prijavljen.

Poleg tega morajo distributerji ali producenti film uradno prijaviti in vključiti v postopek preverjanja upravičenosti pri Akademiji. Ta je že večkrat potrdila, da številni odmevni dokumentarci vsako leto ne izpolnijo pogojev – ne zaradi kakovosti, temveč zato, ker zgrešijo eno ali več tehničnih zahtev. V primeru filma Melania je pomembno to, da je sicer prišel v kinematografe konec januarja 2026, vendar je bil ta datum že zunaj obdobja upravičenosti za 98. oskarje, ki nagrajujejo filme, izdane v koledarskem letu 2025. Zato je mogoče, da bi film Melania lahko prišel v poštev za oskarje v naslednjem ciklu.

Donald in Melania Trump na premieri filma 29. januarja. FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Kimmel je film Melania označil za »projekt nečimrnosti«

Kategorija dolgometražnega dokumentarca velja za eno najzahtevnejših na oskarjih, saj se za omejeno število mest vsako leto poteguje na stotine filmov. Akademija v zadnjih letih opozarja, da precej dokumentarcev ne izpolni pogojev zaradi termina izida, odločitve o prijavi ali tehničnih meril, ne pa zato, ker bi jim bilo sodelovanje posebej prepovedano.

Ker je bil film Melania izdan leta 2026, bi ga bilo mogoče prijaviti za 99. podelitev oskarjev, če bo izpolnil vse pogoje za tisti cikel in če ga bodo producenti uradno prijavili. Akademija javno ni komentirala, ali bo film takrat prijavljen. Kimmel je februarja v svoji oddaji dejal, da bo zahteval vodenje oskarjev leta 2027, če bo Melania takrat nominirana za najboljši dokumentarec. Dodal je, da bo prireditev vodil, pa če ga bodo povabili ali ne. V torek pa je povedal, da si je dokumentarec končno ogledal, in ga označil za »projekt nečimrnosti«.