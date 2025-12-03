Melania je ves teden krasila Belo hišo, pomagalo 1500 prostovoljcev

»Dom je tam, kjer je srce,« z letošnjo okrasitvijo Bele hiše sporoča prva dama Združenih držav Amerike Melania Trump. S pomočjo 1500 prostovoljcev, ki so delali ves teden, je svoj začasni dom polepšala s 50 božičnimi drevesci, 210 metri girland, 7500 metri trakov in 3500 metuljčki. Da bo njena ustvarjalna vizija zasijala v kar najlepši luči, je poskrbel priznani oblikovalec Hervé Pierre. Kot so zapisali na uradni spletni strani Bele hiše, je 55-letnica črpala navdih iz radosti, izzivov in nenehne aktivnosti, ki jo prinašata materinstvo in udejanjanje v poslovnem svetu.

Uradno božično drevo sije v zlatu.

»Nenehna aktivnost me je naučila, da dom ni zgolj fizični prostor, temveč toplina in udobje, ki ju nosim v sebi ne glede na okolico,« razmišlja ameriška prva dama. Državljane Amerike je pozvala, naj to notranjo ljubezen delijo s svetom okoli sebe. »Ne nazadnje lahko, kjer koli že smo, ustvarimo dom, poln miline, sijaja in neskončnih možnosti,« je dejala čez lužo preseljena nekdanja manekenka iz Sevnice.

Žena Donalda Trumpa je pri krašenju posvetila posebno pozornost Rdeči sobi. Ta žari v osupljivi barvni kombinaciji rdeče, bele in modre, barv ameriške, no, tudi slovenske zastave. Soba je posvečena skupnosti rejnikov, za katero se prva dama zavzema že od leta 2021.

Zvezdice in okraski predstavljajo uradno ptico in cvetlico vsake ameriške zvezne države.

In kako je okrašen dom prve družine Amerike? Okna tradicionalno krasi 75 vencev s klasičnimi rdečimi pentljami. Uradno božično drevo Bele hiše, 5,5-metrska jelka iz Michigana, ki stoji v Modri sobi, žari v zlatu. Z vej se lesketajo zvezdice in okraski, ki predstavljajo uradno ptico in cvetlico vsake ameriške zvezne države in ozemlja. Okraski zveznih držav in ozemelj simbolizirajo odpornost, pogum in žrtvovanje ameriških vojakov in njihovih družin, so zapisali v Beli hiši.

Vzhodna soba je, tako kot rdeča, okrašena v treh barvah ameriške zastave, v Zeleno pa sta kot del božične postavitve nameščena predsedniška portreta Georgea Washingtona in Donalda Trumpa, ustvarjena iz 6000 koščkov sestavljanke.

Be best, bodi najboljša, piše na bunkicah.

Jedilnico krasi pravljična hiša iz 54 kilogramov medenjakov, ki jo v beli hiši opisujejo kot »umetniško-kulinarično zmagoslavje«. Zgodovinske jaslice bodo kot vedno stale v Velikem preddverju, trenutno jih restavratorji še obnavljajo.